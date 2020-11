iPhone 13 : avec une grosse nouveauté concernant la batterie ?

Maintenant que l'iPhone 12, et toutes ses différentes variantes, est officiel, les yeux se tournent déjà vers la prochaine génération. Le grand bal des rumeurs et prédictions peut recommencer. Que nous réserve l'iPhone 13 ?

À l’heure actuelle, les smartphones utilisent pratiquement tous les mêmes batteries, la seule différence résidant finalement dans leur capacité. Cela étant dit, avec l’iPhone 13, Apple pourrait décider d’adopter quelque chose de différent, une technologie répondant au nom de “soft board battery” permettant d’obtenir batterie souple, à base d’un polymère à cristaux liquides. C’est tout du moins ce que fait avoir le célèbre analyste Ming-Chi Kuo dans une note de recherche à destination des investisseurs.

L’iPhone 13 sera-t-il équipé d’une batterie souple ?

Selon Ming-Chi Kuo, parmi les raisons pour passer à cette technologie de batterie souple, cela permettra de gagner de la place dans le châssis de l’iPhone et de réduire les coûts de fabrication de l’appareil. Difficile de savoir si ce gain de place à l’intérieur du smartphone permettra à la firme de Cupertino d’intégrer une batterie plus grande ou si cet espace disponible servira à d’autres composants.

C’est ce que croit savoir l’analyste Ming-Chi Kuo

Pour l’heure, l’iPhone 12 propose un tout nouveau design, plus fin encore que celui de ses prédécesseurs. Malheureusement, Apple a aussi opté pour une batterie plus faible, ce qui pourrait justement s’expliquer par un manque de place dans le châssis. Si cette rumeur concernant une technologie de batterie souple est avérée, peut-être que cet espace supplémentaire pourrait servir à augmenter la capacité de la batterie et donc à offrir une autonomie plus importante à l’iPhone.

Parmi les autres rumeurs circulant déjà concernant ce futur iPhone 13, on pourrait citer une mise à jour potentielle des modules caméras, comme à chaque génération finalement, mais la marque à la pomme continuerait d’utiliser le même design. Dans tous les cas, cette information est à prendre avec de grosses pincettes tant il est tôt pour évoquer cette future génération alors que l’iPhone 12 vient tout juste d’être commercialisé. Rendez-vous donc dans quelques mois pour savoir si la présence d’une batterie souple se confirme ou non.