iPhone 13 : avec un revêtement anti trace de doigt ?

En sera-t-il enfin terminé des traces de doigt sur les smartphones ? Apple pourrait offrir à son iPhone 13 un revêtement spécial pour ce faire. Explication.

Les smartphones modernes, a fortiori sur le segment haut de gamme, sont de vrais petits bijoux de technologie, des bijoux que certains veulent protéger des petits accrocs du quotidien en les enfermant dans des coques tandis que d’autres veulent les montrer aux yeux du monde. Quelle que soit la solution, les traces de doigt et la poussière semblent y être attirées comme par un aimant. Ce à quoi B pourrait vouloir remédier avec son iPhone 13.

L’iPhone 13 proposé dans une finition noir mat ?

Il y a beaucoup à aimer en ce qui concerne le design de l’iPhone 12. L’utilisation du métal et du verre, par exemple, confère un sentiment de luxe certain au téléphone, mais malheureusement, c’est aussi un vrai aimant à traces de doigt. Et même si vous placez l’appareil dans une coque, la surface en verre de la face avant semble adorer immortaliser les passages de vos doigts et la moindre poussière qui passe.

Difficile d’aimer cet aspect de l’appareil. Sachez cependant que la situation pourrait être toute autre avec l’iPhone 13. En effet, selon une récente vidéo publiée par EverythingApplePro, le leakster Max Weinbach a partagé certaines informations concernant justement le design du très attendu iPhone 13. Selon notre homme, la firme de Cupertino introduirait une finition noir mat pour son iPhone 13.

Pourra-t-on enfin dire adieu aux trace de doigt ?

Max Weinbach affirme aussi que pour les versions Pro et Pro Max, qui disposent d’un cerclage en acier inoxydable, Apple introduirait un revêtement anti trace de doigt pour limiter au maximum leur visibilité. Cela étant dit, la majorité des utilisateurs placeront certainement leur appareil dans un étui. Difficile donc de juger de l’efficacité de ce revêtement au quotidien mais cela pourrait encourager les clients à opter pour des protections plus discrètes encore.

Dans tous les cas, il est probablement encore un peu tôt pour savoir si ces rumeurs sont avérées. Il ne serait cependant pas surprenant qu’Apple introduise un nouveau coloris, comme elle le fait d’ailleurs depuis plusieurs années.