iPhone 13 : avec un capteur optique sous l’écran pour son Touch ID ?

L'iPhone 12 est disponible depuis quelques semaines maintenant, les yeux sont désormais tournés vers la prochaine génération. Que faut-il en attendre ?

Les rumeurs vont déjà bon train concernant la prochaine génération d’iPhone, que l’on appelle sans prendre beaucoup de risque iPhone 13. Mais qu’attendre au juste de cette nouvelle gamme ? Quelles seront les innovations ? Y aura-t-il des changements en termes de design ? Et côté logiciel ? Le mystère reste encore très présent mais certains aspects font déjà beaucoup parler. C’est le cas du Touch ID.

Touch ID de retour dans l’Apple iPhone 13 ?

De nombreuses rumeurs suggèrent qu’Apple travaillerait à ressusciter son Touch ID sur son iPhone. L’une des raisons étant que, à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, nous devons porter des masques très souvent, ce qui donne bien des difficultés à Face ID. Il faut dire qu’il devient plutôt délicat de reconnaître un visage lorsque la moitié de celui-ci est dissimulée derrière un masque.

Oui, mais avec un capteur optique, semble-t-il

Ceci étant dit, certaines rumeurs laissaient entendre que la firme de Cupertino pourrait utiliser des scanners d’empreinte digitale à ultrasons, des composants déjà utilisés par certains fabricants d’appareils Android. Aujourd’hui, un nouvel article de The Wall Street Journal affirme autre chose. Le rapport vient corroborer d’autres rumeurs concernant le retour du Touch ID. Cette technologie ferait bel et bien son retour mais Apple utiliserait apparemment un capteur d’empreinte digitale optique et non plus un capteur à ultrasons.

Le rapport en question cite un ancien employé de la marque à la pomme qui affirme que le géant a beaucoup exploré la piste des capteurs optiques par rapport aux capteurs à ultrasons, semblant pensant que les capteurs optiques sont plus fiables que ceux à ultrasons. L’article se poursuit en ajoutant que, quelle que soit la méthode choisie par Apple, il faudra que le résultat égale, a minima, les niveaux de sécurité du Touch ID des précédents iPhone, iPad et autres MacBook.

Donner davantage d’options aux utilisateurs n’est pas une mauvaise chose. Certains préfèrent très probablement Touch ID à Face ID mais nul ne sait pour le moment si cette technologie sera de retour dans l’iPhone 13 ou non. L’avenir nous le dira.