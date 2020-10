iPhone 13 : avec 1 To de stockage interne ?

Chaque année, les iPhone deviennent de plus en plus performants. Tous les secteurs, ou presque, profitent d'améliorations diverses. Pour la version 2021, le stockage pourrait faire un joli bond en avant.

Le stockage des iPhone d’Apple est actuellement limité à 512 Go. Et il n’y a aucun moyen de l’étendre dans la mesure où les iPhone ne sont pas compatibles avec une microSD, par exemple, comme peuvent l’être certains smartphones Android. Cela étant dit, pour celles et ceux qui trouvent que 512 Go n’est pas suffisant, l’iPhone pourrait bientôt répondre à la problématique.

Bientôt des iPhone avec 1 To de stockage ?

En effet, si l’on en croit le leakster Jon Prosser, la firme de Cupertino pourrait introduire un modèle avec 1 To de stockage interne dans ses iPhone. Jon Prosser ne précise pas quelle génération pourrait avoir droit à un tel stockage mais étant donné que l’iPhone 12 vient tout juste d’être officialisé, il y a fort à parier que notre informateur du jour parle là des modèles de 2021, des modèles qui seront très certainement baptisés iPhone 13.

C’est ce que croit savoir Jon Prosser

Étant donné que les caméras des smartphones actuels sont aujourd’hui capables de prendre des photos dans des résolutions très élevées, avec HDR ou non, de filmer en 4K, voire davantage, le stockage demandé est toujours plus important. 512 Go se remplissent très rapidement pour celles et ceux qui prennent des photos et des vidéos très régulièrement, a fortiori dans les qualités les plus élevées. Bénéficier de 1 To de stockage interne devrait grandement aider sur ce point.

Cela étant dit, le tarif demandé par Apple pour une telle option risque de faire très mal à bon nombre de portefeuilles. Pour l’heure, l’iPhone 12 Pro Max 512 Go, qui représente actuellement ce qui se fait de mieux chez la marque à la pomme, est proposé à 1 609€. Une variante dotée de 1 To de stockage pourrait donc facilement être vendue quelques centaines d’euros supplémentaires. 1 800, 1900€ ? C’est fort possible. On n’en est pas encore là. L’iPhone 13 ne serait pas dévoilé avant 10 ou 12 mois maintenant et les nombreuses rumeurs ne manqueront pas de nous renseigner sur le sujet. À suivre !