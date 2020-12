iPhone 12 : voici la première batterie MagSafe

Nos smartphones actuels sont des appareils extrêmement performants mais malheureusement très limités par leur batterie. Il faut ainsi souvent les brancher après une journée seulement d'utilisation.

Pour pouvoir profiter de nos smartphones plus d’une journée, il faut soit rester proche d’une prise électrique soit avoir sur soi une batterie externe. Il en existe aujourd’hui des centaines de modèles, certains plus performants que d’autres, avec ou sans fil. Mais ces solutions nécessitent de transporter la batterie avec soi, et souvent un câble. Et l’option de l’étui avec batterie intégrée est souvent très imposante. Voici une solution MagSafe pour l’iPhone 12.

Charge Fast dévoile une batterie externe MagSafe

Le problème avec les batteries externes et les étuis avec batterie intégrée, c’est que ces solutions ne sont pas des plus pratiques à utiliser. Il vous faut un câble ou alors accepter de se retrouver avec un smartphone très épais. Cela étant dit, si vous avez besoin de recharger votre appareil très facilement, vous pourriez être intéressé(e) par ce qui semble être la première batterie externe MagSafe tierce pour l’iPhone.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, en même temps que l’iPhone 12, Apple relançait sa marque MagSafe, cette fois avec des aimants pour permettre une recharge sans fil. L’utilisation d’aimants signifie que les accessoires sont maintenus en place – davantage qu’avec une solution sans fil conventionnelle – mais aussi qu’il est facile de retirer l’appareil, sans s’embêter avec des câbles.

pour l’iPhone 12

La batterie qui nous intéresse aujourd’hui est vendue par une entreprise du nom de Charge Fast et, selon le fabricant, elle offre une recharge sans fil de 15 W ou de 20 W via un câble. À ce jour, nous n’avons pas encore vu beaucoup d’accessoires tiers MagSafe pour l’iPhone. Voir celui-ci apparaître sur le marché est très intéressant, cela augure de bonnes choses à venir.

Impossible à l’heure actuelle de dire si cet accessoire tient ses promesses mais si vous êtes intéressé(e), sachez que vous pouvez commander la vôtre directement sur le site de Charge Fast pour la somme de 45 $ (contre 90 $ au futur tarif public).