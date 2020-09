iPhone 12 : une présentation officielle le 13 octobre ?

Dire que l'iPhone 12 est très attendu est très loin de la réalité. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le planning habituel a été bousculé. On attend aujourd'hui sa présentation officielle.

Selon les dernières rumeurs en date, Apple devrait organiser un événement dédié à la présentation de ses nouveaux iPhone 12 dans le courant du mois d’octobre. Étant donné que nous approchons bientôt de la fin du mois de septembre, il y a de grandes chances que ces rumeurs soient avérées. Les invitations ne devraient plus trop tarder. Mais l’on ne connait pas encore la date précise dudit événement. D’après un rapport de AppleInsider, une date se dégagerait pourtant du lot.

L’iPhone 12 serait dévoilé mardi le 13 octobre

En effet, si l’on en croit le media spécialisé, une source leur aurait indiqué que l’événement dédié à l’iPhone 12 aurait lieu le 12 octobre, un mardi donc. L’événement dédié à l’iPhone 11, en 2019, avait lui aussi eu lieu un mardi et la dernière keynote en date, “Time Flies”, s’était elle aussi déroulée un mardi. Il est donc assez logique de penser que cette date du 13 octobre pourrait être la bonne.

AppleInsider poursuit en affirmant que l’iPhone 12 sera donc annoncé ce fameux mardi 13 octobre et que les précommandes pour l’appareil ouvriront le 16 octobre, soit le vendredi de la même semaine. Apple devrait lancer pas moins de quatre versions différentes durant cet événement. À commencer par le modèle de base, un “iPhone 12 mini”, suivi des iPhone 12 et 12 Pro avec leur écran de 6,1 pouces et du très grand iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Avec des précommandes qui ouvriraient le vendredi suivant

Ces nouveaux iPhone devraient aussi être compatibles avec la technologie 5G. Ils seraient en sus dotés d’un capteur LiDAR – pour de meilleures expériences de réalité augmentée – et seraient propulsés par une puce A14 Bionic, puce qui a fait ses débuts dans le dernier iPad Air en date. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour tout savoir de cette nouvelle gamme d’iPhone 12 très attendue. Nous saurons alors si les rumeurs avaient vu juste et il ne fait aucun doute que la firme de Cupertino a encore quelques surprises à dévoiler. À suivre !