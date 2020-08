iPhone 12 : une nouvelle fuite viendrait “confirmer” l’écran 120 Hz

À quelques semaines de sa présentation officielle, l'iPhone 12 est plus que jamais au centre de l'attention. Les rumeurs se multiplient. Il est notamment question de savoir de quoi son écran sera fait. 120 Hz ou pas 120 Hz ?

Un rapport datant d’il y a quelque temps suggérait que l’iPhone 12 pourrait disposer d’un écran 120 Hz. Ou pas. Ce rapport affirmait que bien que Apple soit parvenu à obtenir des dalles 120 Hz, la firme de Cupertino avait des difficultés à se procurer les circuits intégrés pour les drivers. Cela pourrait avoir décidé la marque à la pomme à reporter le lancement de l’iPhone 12 pour attendre leur disponibilité ou à avoir abandonné cette option…

L’iPhone 12 aura-t-il un écran 120 Hz ?

Aujourd’hui, grâce à de nouvelles fuites publiées par Jon Prosser, il semblerait que les rumeurs soient avérées. Les captures d’écran transmises via le compte Twitter montrent ce qui seraient les paramètres d’écran de l’iPhone 12. L’utilisateur aurait la possibilité d’activer le 120 Hz. Autrement dit, l’option 120 Hz pourrait être activée ou non, à loisir, selon les besoins.

Il serait aussi possible d’activer l’écran adaptatif. Dans cette configuration, selon l’application ou le cas d’utilisation, l’écran de l’iPhone 12 alternera enter 60 et 120 Hz. Une fonctionnalité que l’on a déjà vue dans un certain nombre d’appareils par le passé. De plus, agir manuellement sur ce réglage permettra de préserver l’autonomie du téléphone. En effet, qui dit taux de rafraîchissement plus élevé, dit consommation plus élevée et donc autonomie plus courte.

Apple semble avoir tout préparé mais…

Cela étant dit, ce document ne vient pas nécessairement confirmer la présence de ladite fonctionnalité dans l’iPhone 12. Comme dit précédemment, selon le rapport précédent, Apple pourrait finalement décider de ne pas proposer cette fonction avec cette génération, mais cela ne signifie pas non plus que ces captures d’écran ne sont pas vraies. Apple pourrait avoir tout préparé, jusque dans l’interface. Rendez-vous dans quelques semaines pour la présentation officielle de l’iPhone 12 et nous aurons le fin mot de toute cette histoire.