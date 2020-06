iPhone 12 : un report dû à des soucis de qualité dans l’écran OLED ?

L'iPhone 12 d'Apple est très attendu, tant par les fans que par la presse spécialisée. Avec la crise sanitaire notamment, les plannings ont été grandement perturbés et l'appareil est désormais attendu pour la fin de l'année...

Les fabricants de smartphones font appel à divers fournisseurs pour leurs composants. En ce qui concerne les écrans OLED, Apple passe principalement par Samsung. Cela étant dit, pour réduire sa dépendance envers le géant sud-coréen, la firme de Cupertino avait annoncé travailler avec d’autres fournisseurs comme BOE. Ce dernier avait notamment fourni les écrans LCD d’un certain nombre de produis à la marque à la pomme par le passé.

Un souci de qualité dans les écrans OLED de l’iPhone 12 ?

Il s’avère que BOE est lui aussi en pleine transition pour la fabrication d’écrans OLED et il semblerait que les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. En effet, selon un rapport du journal coréen DDaily, BOE aurait “raté” sa première livraison de panneaux OLED à Apple. Ceux-ci n’auraient pas passé les tests de contrôle qualité de la marque à la pomme. Un souci supplémentaire pour Apple et son iPhone 12 dont la genèse est déjà très compliquée en cette année 2020.

BOE aurait échoué à passer les contrôles qualité

À l’heure actuelle, nul ne sait quand ce problème a eu lieu exactement. Nul ne sait non plus dans quelle mesure cela aurait pu affecter la date de lancement de l’iPhone 12. Plusieurs rumeurs affirmaient que l’iPhone 12 était reporté à octobre ou novembre 2020 mais faut-il y voir là la raison de ce report ? Est-ce lié à quelque chose de totalement différent ? Difficile à dire. Plusieurs rapports affirment que Apple travaille avec BOE sur les panneaux OLED et leurs tests depuis au moins le mois d’août 2019. Il est donc tout à fait possible que ces soucis de qualité soient survenus il y a suffisamment longtemps pour ne pas avoir d’impact sur la date de sortie. Mais les problèmes peuvent aussi être relativement récents et expliquer ce report. Toujours est-il que ni BOE ni Apple n’ont communiqué sur le sujet. L’information est donc à prendre comme une énième rumeur.