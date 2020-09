iPhone 12 : tout ce que l’on sait (et croit savoir)

L'iPhone 12 sera présenté officiellement dans les jours ou semaines à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle gamme est très attendue.

La firme de Cupertino ne devrait plus trop tarder à dévoiler ses nouveaux iPhone, comme chaque année, bien que cette génération d’iPhone 12 ait connu une genèse assez compliquée, notamment à cause de la crise sanitaire. Depuis de longs mois, les rumeurs s’enchainent. L’on sait (ou croit savoir tout du moins) aujourd’hui un certain nombre d’éléments que l’on vous a regroupés ici.

Quand l’iPhone 12 sera-t-il officialisé ?

Tout d’abord, il faut savoir que le géant américain a officialisé la tenue d’une keynote le 15 septembre, ce mardi donc. Comme à l’accoutumée, nous n’en savons pas davantage. Pourra-t-on y découvrir enfin l’iPhone 12 ? Il semblerait malheureusement que non. Selon le leakster bien connu Jon Prosser, le smartphone ne serait pas encore tout à fait prêt. L’événement du 15 septembre servirait plutôt à annoncer la nouvelle Apple Watch et le nouvel iPad. Pour l’iPhone, il faudrait patienter jusqu’à octobre. Et si les précommandes de la version classique de l’iPhone 12 pourraient être ouvertes dans le même temps, celles des versions professionnelles n’arriveraient pas avant novembre. Et tout serait étagé : d’abord les iPhone de 6,1 pouces puis ceux de 5,4 pouces quelques semaines plus tard.

Quelles nouveautés ?

Les rumeurs sont assez concordantes sur le sujet. Au total, Apple préparerait quatre smartphones différents pour cette gamme d’iPhone 12. La version classique serait déclinée en deux tailles, 5,4 et 6,1 pouces. Les 12 Max et Pro, quant à elles, afficheraient une diagonale de 6,1 pouces.

Et pour la première fois chez Apple, la 5G serait de la partie. Selon Ming-Chi Kuo, Apple aurait pris l’option d’économiser sur la batterie de ses iPhone 12 pour pouvoir leur offrir cette compatibilité 5G. Mais si l’on en croit l’analyste, toujours très bien informé, seuls 3 des 4 modèles seraient équipés de cette connectivité. L’un d’entre eux en resterait donc privé.

Et le design ?

Autre changement important le design. À chaque nouvelle génération, la même question : l’iPhone arborera-t-il un nouveau design extérieur ? Cette année, il faudrait voir arriver une encoche réduite, voire supprimée, bien que cela soit peu probable. Toujours selon Ming-Chi Kuo, les côtés de l’appareil pourraient cette fois être aplatis et non arrondis. Pour reprendre le design de l’iPad. Une rumeur semble-t-il confirmée par des maquettes obtenues par un blog asiatique.

Le scanner LIDAR, comme sur l’iPad Pro 2020, devrait faire son apparition. Celui-ci permettra de proposer une réalité augmentée plus efficace encore. Basé sur la technologie laser, ce scanner permet de réaliser des mesures de distances très précises et très rapides, pour une cartographie en 3D en temps réel de l’espace environnant, par exemple.

À quels prix ?

Arrive enfin la question du prix. L’iPhone 12 devrait être proposé plus cher que la version précédente. Selon une étude publiée sur MacRumors, l’iPhone 12 serait proposé à partir de 749$ pour le modèle 5,4 pouces – +50$ par rapport à l’iPhone 11 correspondant -. L’iPhone 12 de 6,1 pouces, entre 749$ et 849$ (contre 640$ et 718 pour la génération précédente).

L’intégration de la 5G et la technologie OLED dans les écrans expliqueraient cette augmentation de prix. Mais le leakster Jon Prosser a une tout autre vision. Selon lui, l’iPhone 12 le moins cher sera proposé à partir de 549€.

À noter, dans la boîte de l’appareil, Apple pourrait ne proposer que l’iPhone. Exit donc l’adaptateur secteur et les écouteurs. Ceci pour pousser à l’achat des Airpods, d’une part, et à la réutilisation d’un ancien adaptateur secteur ou à l’achat d’un nouveau, plus puissant. Évidemment.

Rendez-vous dans quelques jours/semaines pour l’événement presse tant attendu de présentation de cet iPhone 12.