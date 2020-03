iPhone 12 : sa puce A14 plus puissante que celle de l’iPad Pro ?

Chaque nouvelle génération de nos appareils électroniques est meilleure que la précédente. Ceci est valable notamment au niveau des performances, grâce à des composants plus évolués. L'iPhone 12 ne fera pas exception, à n'en point douter.

Avec chaque nouvelle version de sa puce A, Apple améliore les performances. Cela étant dit, le public avait été grandement impressionné par les benchmarks de la puce A12X Bionic que nous avions découverte dans l’iPad Pro de 2018. Cette puce est en réalité plus puissante que celle présente dans certains PC sous Windows. Et il se pourrait que la firme de Cupertino fasse mieux encore avec le processeur embarqué dans le très attendu iPhone 12.

La puce A14 de l’iPhone 12 affiche des performances impressionnantes

En effet, il semblerait que la puce A14, qui fera ses débuts cette année avec l’iPhone 12, pourrait passer dans une autre dimension encore. Si l’on en croit de présumés benchmarks de cette puce A14 découverts sur Geekbench, celle-ci surpasserait celle de l’iPad Pro. Et elle pourrait être la première puce série A à passer la barre des 3 GHz. Voilà qui promet des performances stratosphériques pour ce nouveau modèle d’iPhone. Une joli prouesse réalisée là par la marque à la pomme si l’information est avérée.

Elle passerait même la barre des 3 GHz

Si l’on en croit les chiffres découverts sur la plate-forme, la puce A14 afficherait 1 658 points en performances mono-core et quelques 4 612 points en multi-core. À titre d’information, la puce A12X de l’iPad Pro se “contente” de 1 110 sur un seul cœur et 4 568 avec plusieurs. D’ordinaire, les puces AX des iPad sont plus puissantes que celles des iPhone, la comparaison est donc très intéressante. Si ces benchmarks sont avérés, outre le fait que cet iPhone 12 devrait être plus puissant que jamais, cela vient corroborer plusieurs rumeurs qui voudraient que de futurs MacBook se retrouvent propulsés par un processeur ARM. Certains certaines, d’ailleurs, les premiers MacBook sous ARM pourraient arriver dès la fin de cette année 2020 ou début 2021. Il sera intéressant de les comparer aux autres équipés d’une puce Intel.