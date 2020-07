iPhone 12 : pas d’écran 120 Hz finalement ?

Si les rumeurs sont avérées, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max d’Apple pourraient bénéficier d’un écran 120 Hz. Voilà qui est très excitant. Encore faut-il, comme dit, que ce soit effectivement le cas. Selon Ross Young, de Display Supply Chain Consultants, il semblerait que ce ne soit malheureusement pas le cas.

En effet, selon notre homme, plusieurs sources lui auraient indiqué que les rumeurs d’un iPhone avec écran 120 Hz en 2020 sont infondées. Ross Young précise que cela pourrait davantage arriver pour les iPhone de 2021. Voilà qui vient contredire les informations de plusieurs leaksters bien connus de l’écosystème Apple. Qui a tort, qui a raison ? Difficile à dire actuellement.

Toujours est-il qu’un iPhone avec écran 120 Hz serait tout à fait logique. Après tout, Apple a déjà introduit des écrans 120 Hz dans son iPad Pro il y a plusieurs années maintenant. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que celui-ci n’arrive dans l’iPhone. Et de nombreux fabricants d’appareils Android le proposent déjà dans leurs téléphones. Difficile de se dire que Apple pourrait faire sans. Dans tous les cas, il ne s’agit que d’une énième rumeur. À prendre avec des pincettes jusqu’à l’annonce officielle tant attendue de cet iPhone 12. Celle-ci devrait arriver avant la fin de cette difficile année 2020.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ

