iPhone 12 : nouvel indice de l’absence de EarPods dans iOS 14.2

L'iPhone 12 se fait attendre. Encore et toujours diront certains. Sa présentation officielle ne devrait plus trop tarder désormais. Les rumeurs se multiplient et il en est une très persistante, l'absence de EarPods dans la boîte.

Parmi les nombreuses rumeurs entourant le très attendu iPhone 12, il y a celle qui veut que Apple fasse l’impasse sur un certain nombre d’accessoires dans la boîte du smartphones. Certes, cet iPhone 12 devrait toujours être vendu avec un câble de recharge mais si l’en croit les rumeurs, dans la boîte de l’iPhone 12, les clients ne devraient trouver ni adaptateur secteur ni écouteurs EarPods.

iOS 14.2 semble confirmer l’absence d’EarPods

Si vous vous demandiez quel poids accorder à ces rumeurs, sachez que plusieurs indices convergent malheureusement en ce sens. MacRumors a ainsi notamment découvert tout récemment que dans la bêta de iOS 14.2, Apple a tout simplement supprimé les références à ces EarPods. Dans le code découvert par leurs équipes, on peut notamment lire : “Pour réduire l’exposition aux fréquences radio, utilisez une option mains-libres comme le haut-parleur intégré, un casque ou tout autre accessoire similaire.”

Avant cela, la mention qui évoquait le casque comportait le mot supplémentaire “fourni”. Ce qui indiquait clairement que le casque, des écouteurs en l’occurrence, était effectivement inclus avec l’iPhone. Maintenant que le mot est supprimé de ce texte, cela semble suggérer que les rumeurs avaient vu juste. La firme de Cupertino aurait bel et bien pris la décision de supprimer cet accessoire de la boîte de son iPhone 12.

Cela étant dit, il est difficile d’être vraiment déçu à l’annonce de cette nouvelle. Après tout, on imagine facilement que nombre de possesseurs d’iPhone ont déjà au moins une paire d’écouteurs, voire un casque, qu’ils préfèreraient utiliser à la place des EarPods fournis. D’autant plus que la qualité de ces EarPods n’était pas franchement exceptionnelle.

La disparition de l’adaptation secteur, par contre, si elle est avérée bien sûr, pourrait être plus problématique. Mais cette décision s’inscrit dans une optique plus environnementale, semble-t-il. Espérons simplement que les clients y trouvent leur compte et que cela ne fasse pas (trop) polémique. À suivre !