iPhone 12 : Moment dévoile de nouveaux accessoires photo/vidéo MagSafe

Celles et ceux qui font beaucoup de photo/vidéo avec leur smartphone ont probablement investi dans des accessoires tiers aussi divers que variés. Aujourd'hui, la marque Moment dévoile de nouvelles références tirant parti du MagSafe de l'iPhone 12.

Celles et ceux qui font de la photographie mobile à haute dose ont très probablement déjà entendu parler de l’entreprise Moment. Pour les autres, c’est une marque comme les autres, vous direz-vous. Moment est une société spécialisée dans la conception de lentilles tierces, entre autre pour les smartphones. Aujourd’hui, l’entreprise dévoile de tous nouveaux accessoires pour l’iPhone 12, tirant notamment parti de la récente technologie MagSafe.

Moment dévoile de nouveaux accessoires pour la photo et la vidéo

Dans le détail, ces nouvelles références sont autant d’options supplémentaires pour les clients. On citera par exemple une monture à sabot que les utilisateurs peuvent utiliser pour venir fixer un microphone externe ou un flash externe. Il y a aussi des montures trépieds MagSafe, pour le paysage, le portrait ou les deux et même une monture trépied qui intègre directement un sabot. De quoi prendre encore plus de photos sans souci.

Accessoires tirant parti du MagSafe de l’iPhone 12

Il y a aussi une monture universelle MagSafe qui supporte variété de tailles, les utilisateurs pourront ainsi utiliser leur iPhone 12 avec pléthore d’accessoires existants, y compris pour faire de la vidéo s’ils versent davantage dans la vidéo que dans la photo. D’ailleurs, celles et ceux qui chercherait un accessoire qui ne soit directement en lien avec la photo ou la vidéo pourront se tourner vers les montures murales MagSafe. Il y a même une fixation pour la ventilation de la voiture.

Toutes ces nouvelles références de la marque sont actuellement disponibles en précommande sur le site de Moment directement. Si quelque chose vous intéresse, vous pouvez précommandez dès à présent. Les tarifs sont compris entre 19,99$ et 49,99$. Ainsi équipé, avec l’une, l’autre ou plusieurs de ses solutions MagSafe, vous n’aurez plus à vous soucier de fixer convenablement votre iPhone 12, pour un usage quotidien ou pour prendre vos photos et/ou vidéos.