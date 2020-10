iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max : pas disponibles avant le mois de novembre ?

Cette année 2020 aura été particulière à bien des égards à cause de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire qui en a découlé. Cela bouleverse notamment les plannings de sorties des géants de la tech. L'iPhone en tête.

Apple a confirmé la tenue d’un événement le 13 octobre prochain. Un événement qui devrait faire la part belle à la gamme iPhone 12. Enfin. Dire que cette génération est très attendue est un doux euphémisme. Cela étant dit, si vous espériez pouvoir mettre la main rapidement sur l’un des différents nouveaux modèles, il vous faudra peut-être patienter encore quelques semaines, jusqu’au mois de novembre.

Pas d’iPhone 12 Mini et 12 Pro Max avant novembre ?

C’est tout du moins ce qui ressort de plusieurs posts sur le site Weibo par un utilisateur répondant au pseudonyme Kang et rapidement partagés sur Twitter par Ice Universe. Selon Kang, les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max seront disponibles après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Ces deux modèles devraient être disponibles à la vente dès le 23 ou le 24 octobre mais pour les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max, il faudrait attendre le mois de novembre.

Il faudra prendre son mal en patience

Selon les publications en question, ces smartphones ne devraient ainsi arriver qu’un mois après, soit aux alentours du 20 ou 21 novembre prochain. La raison de ce retard reste encore assez mystérieuse. Peut-être est-ce dû au nouveau design. En effet, les iPhone 12 et 12 Pro offrent la même taille d’écran, peut-être Apple a-t-il décidé de faire d’une pierre deux coups. L’iPhone 12 Mini, avec son écran supposé de 5,4 pouces, et l’iPhone 12 Pro Max, avec son écran de 6,7 pouces, pourraient nécessiter un peu plus de temps pour leur production, d’où le léger retard au démarrage.

Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une rumeur, une énième rumeur à verser au dossier déjà très épais de l’iPhone 12. Il faudra attendre l’événement du 13 octobre pour tout savoir de cette nouvelle génération d’iPhone et connaître enfin les dates de disponibilité. Si tant est bien sûr que la firme de Cupertino ait décidé de les communiquer. Encore quelques jours de patience !