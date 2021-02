iPhone 12 Mini : Apple pourrait cesser la production dès le trimestre prochain

Nos smartphones sont aujourd'hui des appareils capables de faire bien des choses, mais année après année, la tendance fut clairement à un agrandissement de leur taille. Ce qui n'a pas que des avantages...

Avec des diagonales d’écran en constante augmentation, ou presque, dans les smartphones, il devient assez difficile de trouver des appareils puissants de petite taille. Une petite diagonale est pourtant bien pratique au quotidien, cela permettant notamment d’utiliser son téléphone à une seule main sans aucun souci ni artifice logiciel. Ce qui explique notamment le succès des modèles mini d’iPhone… Mais tous ne s’en sortent pas si bien.

Apple pourrait stopper totalement la production de l’iPhone 12 mini

Lorsque les premières revues de prise en main de l’iPhone 12 ont été publiées, nombre d’entre elles vantaient justement sa petite taille. Et ceci était assez surprenant, finalement, dans la mesure où l’on s’attendait davantage à ce que l’iPhone 12 Pro Max lui soit préféré. Il s’est avéré que les petites mensurations de ce modèle étaient une agréable surprise, les utilisateurs pouvaient enfin retrouver un appareil qui se laissait appréhender à une seule main.

dès le deuxième trimestre 2021

Cela étant dit, la popularité de ce modèle n’a pas été au rendez-vous, les ventes ne sont pas très bonnes et nous apprenions d’ailleurs il y a peu qu’Apple s’apprêtait à diminuer sa production à cause de la faible demande. Aujourd’hui, selon William Yang, analyste chez JP Morgan, il semblerait que la firme de Cupertino envisage désormais de stopper purement et simplement la production de cet iPhone 12 mini.

L’analyste est convaincu que la marque à la pomme arrêtera de fabriquer ce modèle dans le courant du deuxième trimestre 2021 à cause de l’absence de demande. Cette prédiction est basée sur des données suggérant que les modèles plus grands d’iPhone 12 s’en sortent bien mieux que le petit en termes de ventes.

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi le mini ne fait pas aussi bien qu’Apple l’aurait espéré. Pour commencer, il y a l’autonomie. Celle-ci n’est vraiment pas terrible, ce qui est un vrai frein, aujourd’hui, à l’achat d’un smartphone. Il y a aussi le fait que le marché regorge d’alternatives moins onéreuses, y compris dans la gamme iPhone. Il y a notamment l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 11 – la génération précédente -. Autrement dit, à moins de vraiment vouloir un plus petit téléphone, l’achat de cet iPhone 12 mini est assez difficile à justifier.

Face à cette situation, difficile de savoir si Apple proposera un iPhone 13 mini cette année ou s’il fera l’impasse. Il faudra attendre encore quelques mois avant de savoir de quoi cette nouvelle gamme est faite.