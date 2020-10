iPhone 12 : les premiers benchmarks sont impressionnants

L'iPhone 12 était très attendu, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, les premiers exemplaires sont arrivés entre les mains de la presse spécialisée. L'occasion de découvrir les premiers benchmarks. Et les résultats sont impressionnants.

Si vous cherchez le smartphone le plus rapide qui existe actuellement sur le marché, il semblerait qu’il vous faille lorgner du côté des iPhone 12 d’Apple. En effet, nos confères de Tom’s Guide ont pu réaliser des benchmarks ainsi qu’un certain nombre de tests. Si l’on en croit leurs résultats, il semblerait que cette nouvelle génération d’iPhone soit une véritable bête de course.

L’iPhone 12 prend la tête des benchmarks

Selon les résultats de Geekbench 5, il semblerait que Apple parvienne à outrepasser certains des smartphones Android les plus populaires du moment. Les scores révèlent que l’iPhone 12 obtient un joli 1 593 en performances simple cœur et 3 859 en multi-coeur. Des chiffres qui placent cette nouvelle version de smartphone de la marque à la pomme en tête de liste.

En comparaison, le Samsung Galayx Note 20 Ultra affichait “seulement” 985 et 3 294 respectivement, il s’agissait alors de l’appareil le plus performant à cet exercice selon les tests de Tom’s Guide. Le blog a aussi réalisé un certain nombre de tests d’encodage vidéo et découvert que l’iPhone 12 était en mesure d’encoder les vidéos très, très rapidement. L’iPhone 12 peut ainsi boucler un encodage avec Adobe Premiere Rush en 26 secondes seulement tandis qu’il avait fallu près de trois fois plus de temps au Galaxy Note 20 Ultra (1 minute 16 secondes).

Bien que ceux-ci ne fassent effectivement “pas tout”

Cela étant dit, on rappellera que les benchmarks, si impressionnants puissent-ils être, ne représentent qu’une partie de l’expérience utilisateur que l’on peut ressentir à l’usage. Il y a tout un tas d’autres raisons qui pourraient vous pousser à acheter un Note 20 Ultra, un Pixel 5 ou un OnePlus 8T (pour ne citer qu’eux) plutôt qu’un iPhone 12. Toujours est-il que, en termes de technologie et de performances pures, la puce Apple A14 Bionic se révèle plus que capable. Elle est extrêmement puissante, à n’en point douter. De quoi offrir un appareil ultra-réactif au quotidien.