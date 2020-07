iPhone 12 : les dernières rumeurs autour de la batterie inquiètent

L'iPhone 12 est aujourd'hui sur toutes les lèvres. À juste titre d'ailleurs dans la mesure où il s'agit de l'un des smartphones les plus attendus de cette fin d'année. Les rumeurs s'enchaînent, évoquant tous les segments de l'appareil. Aujourd'hui, c'est la batterie.

Lorsque l’iPhone 11 fut annoncé l’année dernière, à la surprise générale, Apple annonçait la présence d’une batterie plus grosse que les autres. La firme de Cupertino semblait répondre là à l’une des principales critiques autour de ses appareils, l’autonomie. Cette tendance se poursuivra-t-elle cette année avec l’iPhone 12 ? Oui et non, semble-t-il, selon le modèle que l’on achètera.

L’iPhone 12 aurait une batterie assez faible

En effet, selon un nouveau rapport de MySmartPrice, pour ses iPhone 12 de 2020, Apple aurait pris la décision de réduire la taille de la batterie dans certains modèles. Ainsi, le modèle de base de l’iPhone 12 ne disposerait que de 2 227 mAh, l’iPhone 12 Max de 2 7775 mAh, tout comme l’iPhone 12 Pro, tandis que l’iPhone 12 Pro Max jouirait quant à lui d’une batterie vraiment plus conséquente de 3 687 mAh.

Pour replacer les choses dans leur contexte, l’iPhone 11 de base de l’année dernière pouvait profiter de 3 110 mAh, le Pro de 3 190 mAh et le Pro Max de 3 500 mAh. Cela signifie que, excepté pour l’iPhone 12 Pro Max, le reste de la gamme devrait se contenter de batteries plus petites que celles de leurs prédécesseurs. Voilà qui serait assez décevant.

plus petite que celle de l’iPhone 11, excepté pour le 12 Pro Max

Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une énième rumeur, à prendre avec des pincettes, comme à l’accoutumée. Si l’information est avérée, voilà qui pourrait être frustrant. L’on se rappellera cela dit que des chiffres bruts, si précis soient-ils, ne sauraient retranscrire la réalité à l’usage. Il faudra attendre des benchmarks poussés et des tests divers pour savoir comment l’appareil se comporte. À suivre !