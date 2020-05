iPhone 12 : l’écran 120 Hz se précise

Malgré le contexte actuel difficile, les fans et la presse spécialisée attendent avec impatience l'arrivée de l'iPhone 12 d'Apple. Comme à l'accoutumée, les rumeurs s'intensifient. Il ne fait plus grand doute aujourd'hui que l'écran 120 Hz sera de la partie.

Lorsque l’iPad Pro avec son écran de 120 Hz avait été annoncé pour la première fois, nombreux furent les fans à s’en réjouir. En effet, Apple a pour habitude de partager les technologies entre ses iPhone et ses iPad. Autrement dit, l’écran 120 Hz avait désormais toutes les chances de se retrouver intégré sur l’iPhone. Cela étant, les années ont passé et l’iPHone n’y a toujours pas droit. Cela pourrait changer cette année.

L’écran 120 Hz de l’iPhone 12 se précise

En effet, dans un rapport de Max Weinbach, l’on peut découvrir une vidéo postée sur sa chaîne YouTube EverythingApplePro dans laquelle il affirme que l’iPhone 12 – attendu avant la fin de cette année 2020 – embarque un écran 120 Hz ProMotion. Max Weinbach n’est pas le premier à évoquer la présence de cette fonctionnalité. Le mois dernier, c’est Mark Gurman de Bloomberg – un personnage qui a aussi de très bonnes sources et qui vise souvent juste au jeu des prédictions – qui faisait une déclaration similaire.

Selon Max Weinbach, le taux de rafraîchissement serait même dynamique

Cela étant dit, Max Weinbach affirme aussi que le taux de rafraîchissement de cet écran ne serait pas statique. Autrement dit, il pourrait passer du mode 60 Hz au mode 120 Hz selon la situation pour aider notamment à préserver l’autonomie de l’appareil. Il se murmure d’ailleurs aussi que ces nouveaux iPhone pourraient embarquer une plus grosse batterie pour gérer cet écran. Le modèle le plus haut de gamme disposerait ainsi de 4 400 mAh. Voilà qui offrirait un gain très intéressant par rapport à la génération précédente et ses 3 969 mAh. L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une énième rumeur à ajouter aux nombreuses autres. À suivre !