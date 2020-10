iPhone 12 : le premier stock écoulé en quelques minutes à Taïwan

L'iPhone 12 aura eu des difficultés à venir au monde, si l'on peut dire, mais cette fois, ça y est, la machine est lancée, les précommandes sont ouvertes pour certains modèles. L'occasion, déjà, de prendre la température auprès du grand public.

Lorsque l’iPhone 12 a été officialisée, l’on apprenait la décision d’Apple de séparer le lancement deux phases bien distinctes. Une première phase de vente avec les seuls iPhone 12 et iPhone 12 Pro de 6,1 pouces puis une seconde phase avec les modèles iPhone 12 mini de 5,4 pouces et iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces pour le mois de novembre. À Taïwan, les opérateurs semblaient avoir ouvert les précommandes avant tout le monde et les stocks ont été écoulés en quelques petites minutes.

Taïwan écoule son stock d’iPhone 12 en quelques minutes

Si l’on en croit un rapport de DigiTimes, les précommandes pour l’iPhone 12 proposées par les opérateurs locaux ont été bouclées en environ 45 minutes. Nul ne sait malheureusement combien d’unités ces enseignes avaient à leur disposition, impossible donc de jauger de l’impact véritable de ce court délai. Est-ce un énorme succès ? Les stocks étaient-ils au contraire très faibles ? Difficile à dire.

Vers un nouveau gros coup pour Apple ?

Qui plus est, il y a aussi les commandes prises directement sur Apple. Et nous n’avons aucune idée de comment celles-ci se sont déroulées. Peut-être est-il trop tôt avant de s’enthousiasmer et d’envisager des ventes vertigineuses. Cela étant dit, il est intéressant de noter que l’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit il y a quelque temps que parmi les quatre modèles d’iPhone 12, les déclinaisons dotées d’un écran de 6,1 pouces seraient les plus populaires cette année.

Toujours est-il qu’il est encore bien trop tôt pour tirer une quelconque indication de la popularité de cette génération et des modèles en particulier. Mais si les précommandes sont d’une indication quelconque, il semblerait que Apple ait déjà un joli succès entre les mains. Il faudra attendre de juger la situation aux quatre coins du globe pour se faire une idée plus globale, avant d’attendre les premiers chiffres de ventes. À suivre, donc !