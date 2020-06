iPhone 12 : lancement au dernier trimestre 2020 selon un fournisseur

La crise liée au Covid-19 a un impact considérable sur l'industrie. Il faudra de longs mois avant que la situation ne reprenne son cours normal. Tout le monde est touché, y compris, évidemment, les fabricants de smartphones...

Apple annonce d’ordinaire ses nouveaux iPhone durant le mois de septembre. C’est comme cela tout du moins que la firme de Cupertino a procédé ces dernières années, mais cette fois, il ne fait plus grand doute que l’iPhone 12 sera retardé. Jusqu’à présent, ce n’était que des bruits de couloir mais une nouvelle semble aujourd’hui plus ou moins venir confirmer l’information.

L’iPhone 12 n’arriverait que durant le dernier trimestre 2020

Ce report est cette fois annoncé par l’un des plus grands fournisseurs d’Apple, Broadcom. L’information a été révélée durant la réunion de présentation des résultats financiers la semaine dernière. En effet, selon un rapport de Bloomberg, le PDG de Broadcom, Hock Tan, révélait qu’il pourrait y avoir un “report majeur dans le cycle du produit” de la part d’un client “important pour le mobile en Amérique du Nord”. Sans citer donc expressément le nom d’Apple, on se doute de qui il s’agit. Bloomberg précise que Hock Tan qualifie souvent Apple de cette manière. Et qui plus est, Apple est un client bien connu de Broadcom.

L’information provient de Broadcom, l’un des principaux fournisseurs d’Apple

En conséquence de ce report, Broadcom s’attend aussi à ce que sa hausse des revenus sur ce segment soit aussi reportée d’un trimestre. Difficile de savoir quand précisément durant ce quatrième trimestre l’iPhone 12 sera effectivement lancé mais selon plusieurs rumeurs, cela pourrait être pour octobre ou novembre. Les raisons de ce report sont variées. Certains suggèrent la pandémie de Covid-19 qui a mis à l’arrêt certains maillons de la chaîne d’approvisionnement. D’autres évoquent la situation économique actuelle, là encore à cause de la crise sanitaire. Apple s’inquièterait d’une demande plus faible qu’à l’accoutumée et espère qu’un lancement plus tardif permettrait de suffisamment de temps pour que la situation s’améliore.