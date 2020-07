iPhone 12 : l’absence d’accessoires dans la boîte se précise

Lorsque l’on achète un smartphone, on s’attend assez logiquement à retrouver dans la boîte une paire d’écouteurs ainsi qu’un chargeur. Le minimum vital, finalement, pour profiter de l’appareil dans de bonnes conditions. Il s’agit là d’accessoires basiques ajoutés dans le packaging de la plupart des smartphones. Mais Apple semble vouloir procéder complètement différemment avec son iPhone 12.

En effet, si l’on en croit un tweet de leakster @Lovetodream, il semblerait que la boîte de l’iPhone 12 ne contienne ni EarPods ni chargeur. À la place, le leakster explique que l’iPhone 12 serait proposé dans une boîte bien plus fine et même “magnifique”, selon ses propres mots. Difficile d’imaginer de quoi il pourrait s’agir. Cette information vient donc s’ajouter à plusieurs rapports annonçant tous plus ou moins la même chose et comme on dit souvent, il n’y a pas de fumée sans feu. On prendra toujours cette rumeur comme telle, tant que la firme de Cupertino n’a pas officialisé son iPhone 12.

Toujours est-il qu’il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ce choix de n’embarquer aucun accessoire dans la boîte. Des raisons environnementales, tout d’abord. Apple aime mettre en avant sa volonté de respecter l’environnement. Réduire ainsi le packaging serait une bonne chose en ce sens. Ne pas intégrer d’écouteurs ni de chargeur permettrait aussi de réduire le coût total, car la compatibilité 5G de l’iPhone 12 se paie aujourd’hui le prix fort. En se passant de ces deux accessoires, c’est la facture finale qi devrait être allégée. Certes, certains seront évidemment furieux de ces changements, s’ils sont confirmés, mais une fois encore, il va falloir attendre l’annonce d’Apple pour savoir si l’information est avérée ou non.

in my dream, the new IPhone will not come with the charger and earphone , this even applying to SE2. The new packaging box become thinner, and Exquisite.

— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 1, 2020