iPhone 12 : la protection d’écran Corning Ceramic Shield s’avère très résistante

À chaque nouvelle génération d'iphone, Apple introduit un certain nombre de nouveautés. Certaines sont purement matérielles, au niveau des composants, d'autres logicielles, d'autres encore concernent davantage le design et l'aspect extérieur du téléphone...

Parmi les nouveautés hardware introduites par Apple dans ses nouveaux iPhone 12, il y a une nouvelle protection sur l’écran, protection développée en collaboration avec Corning et baptisée Ceramic Shield. La marque à la pomme affirme que cette dernière création est plus résistante encore que ce que l’on pouvait trouver sur les modèles précédents. Voilà bien une déclaration marketing. Il fallait évidemment tester la chose en conditions réelles.

La protection d’écran Ceramic Shield de l’iPhone 12 en test

C’est MobileReviewsEh qui semble le premier à s’être prêté à cet exercice. Un test de résistance et durabilité en bonne et due forme comme on les aime. Pour éprouver ce Ceramic Shield comme il se doit. Et il s’avère que la firme de Cupertino avait raison en affirmant qu’il est plus résistant que les générations précédentes. Parmi les tests qui ont été passés, il y a celui, très simple, visant à appliquer une certaine force à l’écran de l’iPhone. Il aura fallu appliquer pas moins de 442 newtons avant de voir apparaître les premières fissures sur l’écran.

Elle se révèle plus résistante que la protection de l’iPhone 11

L’iPhone 11, quant à lui, ne pouvait encaisser “que” 352 newtons. Autrement dit, avec cette nouvelle génération, l’utilisateur gagne pratiquement 100 newtons, ce qui est très impressionnant. La résistance aux rayures a aussi été éprouvée en bonne et due forme. Les équipes de MobileReviewsEh ont pou constater que, dans la majorité des cas, l’écran pourra s’en tirer sans le moindre souci face aux petits objets du quotidien que peuvent être des clefs ou des pièces. Mêmes des cailloux ou un cutter ne laissent aucune trace.

La vidéo se poursuit en faisant passer à l’iPhone 12 le test de l’échelle de Mohs. Un test pour éprouver la dureté des produits. Le téléphone a commencé à laisser apparaître de petites égratignures au niveau 7 avant de montrer des dommages conséquents au niveau 8. Une fois encore, il s’agit là d’une amélioration notable par rapport à son prédécesseur qui commençait à montrer ces mêmes égratignures au niveau 6. Bien que le Ceramic Shield de l’iPhone 12 fonctionne effectivement comme annoncé, prenez garde aux coûts des réparations. À eux seuls, ils justifient d’investir dans une protection d’écran voire une coque complète.