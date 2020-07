iPhone 12 : la production repoussée une fois encore

Décidément, il semblerait que la genèse de cet iPhone 12 soit assez compliquée pour Apple. Selon une source asiatique, la production de cette nouvelle génération de smartphone de la marque à la pomme aurait encore été repoussée.

Apple lance d’ordinaire ses nouveaux iPhone durant le mois de septembre. Cependant, cette année, plusieurs rumeurs semblent suggérer que l’iPhone 12 pourrait être reporté à octobre ou novembre. Certains rapports, quant à eux, laissent entendre que son lancement pourrait tout de même avoir lieu en septembre. Qui a tort, qui a raison ? Difficile à dire. Nouvel élément à ajouter au dossier.

La production de l’iPhone 12 encore retardée ?

Selon un récent article du Asian Nikkei Review, il faudrait s’attendre à un énième report. Le rapport affirme que la production de l’iPhone 12 fait actuellement l’objet d’un retard compris entre quatre semaines et deux mois. Le rapport ajouter aussi que Apple a fait son maximum pour que ce retard soit le plus court possible et la firme de Cupertino serait tout de même parvenue à “empêcher” un report à 2021.

Apple serait tout juste parvenu à empêcher une sortie en 2021

Selon les sources de Nikkei, “à l’heure actuelle, il y a plusieurs mois de retard au niveau de la production de masse mais Apple fait tout son possible pour réduire au maximum ce report. Il y a une chance que le planning puisse encore être avancé.” La pandémie de Covid-19 serait la cause principale de ces délais. En effet, celle-ci a contraint nombre de centres de production dans le monde entier à cesser leur production pour endiguer la propagation du virus. De fait, la production et les tests qui auraient dû avoir lieu il y a quelque temps déjà ont été retardés. Difficile de savoir précisément, actuellement, quand ces iPhone 12 pourront officiellement être lancés. Il faudra patienter d’ici là. Et l’on prendra cette nouvelle information avec des pincettes, une nouvelle rumeur à verser au dossier déjà conséquent de l’iPhone 12.