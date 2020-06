iPhone 12 : des rendus imprimés en 3D révèlent quelques changements de design

À quoi ressemblera donc l'iPhone 12 ? Si l'on croit aujourd'hui savoir beaucoup de choses concernant cette nouvelle génération, son design reste toujours assez mystérieux. Voici un élément de réponse sur ce sujet.

Si les rumeurs sont avérées, Apple se préparerait à lancer pas moins de quatre modèles d’iPhone 12 avant la fin de cette année 2020. Ceux-ci proposeront des tailles d’écran différentes : 5,4 pouces pour le plus petit modèle, celui de base, deux modèles 6,1 pouces et un modèle haut de gamme de 6,7 pouces. Aujourd’hui, grâce à des maquettes imprimées en 3D par Macotakara, nous pouvons nous faire une idée un peu plus précise de ce à quoi ils pourraient ressembler.

Des rendus imprimés en 3D donnent un aperçu de l’iPhone 12

Cela étant dit, avant de plonger dans le vif du sujet, il convient de noter que, contrairement aux rumeurs, Macotakara affirme que la gamme d’iPhone 12 proposerait des tailles différentes de celles déjà énoncées. Ainsi, si le modèle de 5,4 pouces persisterait bel et bien, au lieu des trois autres modèles de 6,1 et 6,7 pouces, ceux-ci ne feraient “que” 6 et 6,5 pouces. L’information est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, il ne s’agit là que d’une énième rumeur à ajouter au dossier iPhone 12, mais Macotakara est plutôt doué au jeu des prédictions concernant les produits Apple. Difficile de savoir donc qui a raison quant à ces tailles d’écran.

Peu de changements mais des changements tout de même, semble-t-il

Toujours est-il que ces rendus imprimés en 3D montrent quelques légers changements dans le design, comme le déplacement de la trappe pour la carte SIM. Les encoches dans ces maquettes semblent aussi plutôt imposantes. Difficile de savoir si c’est l’angle de la prise de vue qui donne cette impression ou s’il faut s’attendre à ce qu’elles soient plus grandes. Aux dernières nouvelles pourtant, des rumeurs suggéraient que Apple travaille justement à la réduire encore. Pour le reste, ces rendus restent conformes à ce dont les rumeurs font état jusqu’à présent, comme des bords plats sur très similaires à ce que l’on pouvait avoir sur les iPhone 4 et 4s et ce que l’on retrouve sur l’iPad Pro.