iPhone 12 : des écrans OLED sur toute la gamme ?

L'iPhone 12 d'Apple se fait attendre. Et il devrait se faire désirer quelques mois encore, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, notamment. Les rumeurs, elles, continuent de s'accumuler. Il est aujourd'hui question de l'écran.

Ces dernières années, les smartphones Apple ont mixé les écrans LCD et OLED, avec les modèles d’entrée de gamme cantonnés au LCD et l’OLED réservé aux plus haut de gamme. Cela étant dit, la situation pourrait changer cette année avec l’iPhone 12. En effet, selon un rapport de Nikkei, tous les modèles de cette gamme disposeraient d’un écran OLED.

Tous les iPhone 12 auraient droit à un écran OLED

Cette nouvelle information vient corroborer une rumeur datant de janvier 2019 affirmant que la gamme 2020 d’iPhone serait 100% OLED. Cela renforce aussi une déclaration faite il y a quelques mois clamant que la gamme d’iPhone 12 au complet serait équipée d’écran OLED, avec un modèle de base proposé au prix de 649$. Et ce rapport de Nikkei ajoute une autre information intéressante outre l’écran.

Et l’absence d’accessoires dans la boîte se confirme

En effet, celui-ci vient confirmer encore un peu plus ce que l’on entend ici et là depuis quelques semaines maintenant, à savoir l’absence d’accessoires dans la boîte de cet iPhone 12. Il faudrait cette année très certainement se contenter d’un câble de recharge et dire adieu aux EarPods et à l’adaptateur secteur. Cette décision aurait été prise par Apple pour réduire au maximum les coûts – et proposer une facture finale relativement basse aux clients – et par souci de respect de l’environnement. Étant donné que la plupart des possesseurs de smartphones ont déjà au moins un adaptateur secteur USB, en avoir un nouveau n’est pas forcément nécessaire. Une décision controversée, évidemment, mais il faudra attendre l’annonce officielle pour savoir de quoi il retourne précisément.