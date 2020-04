iPhone 12 : de nouvelles images laissent entrevoir une encoche réduite

L'iPhone 12 fait grandement parler de lui malgré la crise. Les rumeurs s'intensifient, a fortiori dans la mesure où l'appareil pourrait tout de même être dévoilé avant la fin de l'année. Aujourd'hui, nouvelles informations avec ces images volées.

L’autre jour, une image semblait montrer ce qui serait l’iPhone 12. Celle-ci permettait de voir le fameux scanner LiDAR à l’arrière du téléphone, fonctionnalité directement héritée du dernier iPad Pro en date. En effet, la version 2020 intègre ce nouveau module, pour une expérience de réalité augmentée plus évoluée encore. Aujourd’hui, une nouvelle fuite montre ce à quoi pourrait ressembler l’extérieur de l’iPhone 12.

L’iPhone 12 se montre dans de nouveaux schémas

Dans une image partagée sur Twitter par @choco_bit, on peut en découvrir un peu plus que ce que proposait l’image précédemment publiée. L’image en question, intégrée ci-dessous, montre la façade avant du smartphone. L’encoche semble moins grosse que celle de l’iPhone 11 mais étant donné qu’il ne s’agit que d’un schéma, il est possible que l’ensemble ne soit pas à l’échelle. Plusieurs rumeurs évoquaient par le passé le fait que Apple ait conçu plusieurs prototypes d’iPhone sans encoche mais si ces images sont avérées, il faudra faire avec l’encoche cette année encore.

Avec une encoche plus petite et la place pour les widgets sur l’écran d’accueil ?

Outre une encoche qui semble plus compacte, ces dessins laissent aussi entrevoir l’écran d’accueil de l’iPhone avec des blocs de différentes tailles. Ces blocs pourraient accueillir les widgets. En effet, cette fonctionnalité devrait faire son apparition dans iOS 14. 9to5Mac a découvert il y a quelques jours plus références à cette option dans les toutes premières versions de l’OS mobile d’Apple. Les widgets pourraient désormais être visibles sur l’écran d’accueil et non plus dans un écran séparé. Cette nouvelle information est à prendre comme une énième rumeur, avec des pincettes. Nul doute que nous saurons tout ce qu’il y a à savoir concernant le nouvel iPhone et iOS 14 dans les mois à venir.