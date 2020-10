iPhone 12 : de nouvelles icônes dans iCloud laissent présager une plus petite encoche

L'iPhone 12 d'Apple sera officialisé ce soir, à partir de 19h. Nous saurons alors tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle génération. Les rumeurs continuent pour autant d'affluer.

Il ne fait aucun doute que nombre d’utilisateurs d’iPhone apprécieraient de voir disparaître l’encoche sur leur smartphone. Cela étant dit, de récents rapports suggèrent que ceci n’arrivera pas avant 2022, au mieux, si l’on croit ce genre d’informations, évidemment. Cependant, Apple semble avoir procédé à certaines modifications qui devraient permettre d’avoir une encoche plus compacte sur l’iPhone 12.

En effet, d’après un rapport de 9to5Mac, de nouvelles icônes ont été découvertes sur le site de iCloud. Ces icônes indiqueraient que l’iPhone 12 disposerait bel et bien d’une encoche légèrement plus petite que celle de son prédécesseur. Bien que cela semble effectivement être une bonne nouvelle, il est à noter que les différences sont minimes, peut-être ne les remarquerez-vous même pas.

En vérité, la seule fois où vous pourriez le remarquer, ce serait si vous veniez à aligner les deux générations et que vous les compariez très précisément. Alors seulement vous constateriez que l’encoche est légèrement plus petite sur l’iPhone 12. En tous les cas, cette diminution est trop infime pour entraîner de quelconques modifications dans l’interface utilisateur. Autrement dit, la portion supérieure de l’écran de l’iPhone restera en grande partie inutile, si ce n’est, comme aujourd’hui, pour afficher l’heure, la puissance du signal cellulaire/WiFi et le pourcentage de batterie restant.

Cela ne fera probablement pas la moindre différence pour la plupart des utilisateurs mais qui sait, certains remarqueront-ils effectivement ce changement. Toujours est-il que nous saurons enfin tout ce qu’il y a à savoir sur ces nouveaux iPhone dès ce soir. Rendez-vous à partir de 19h pour découvrir ce que la firme de Cupertino à encore à dévoiler concernant ses iPhone 12. Et que sait, peut-être la marque à la pomme a-t-elle prévu d’autres annonces produits intéressantes. Encore un peu de patience et votre curiosité sera satisfaite !