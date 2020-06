iPhone 12 : ces moules supposés montrent un design façon iPad Pro

Alors que la sortie de l'iPhone 12 approche à grands pas, les rumeurs concernant l'appareil s'intensifient. De nombreuses questions restent encore sans réponse. C'est le cas de son design extérieur. Les bords plats pourraient faire leur grand retour...

Selon les rumeurs, les iPhone de cette année devraient proposer un certain nombre de changements significatifs dans leur design. Ils devraient notamment signer le retour des bords plats, un retour à des appareils comme les iPhone 4, 4S, 5 et 5s ainsi qu’au tout récent iPad Pro. Aujourd’hui, des photos supposées de moules de cet iPhone 12 viennent “confirmer” cette information.

Des moules (supposés) d’iPhone 12 dévoilent son design extérieur

Les images ci-dessous ont été partagées sur Twitter par @Jin_Store. Les quatre modèles différents d’iPhone 12 se retrouveraient ainsi sur ces clichés. Voilà qui vient corroborer ce que l’on entend dire depuis quelques mois ici et là quant aux quatre modèles en préparation. Le modèle de base serait le plus petit de tous, avec un écran qui pourrait afficher 5,8 pouces de diagonale. Viendraient ensuite deux modèles de 6,1 pouces puis enfin le modèle plus haut de gamme avec son écran de 6,7 pouces.

Les bords plats seraient effectivement de la partie

Il est évidemment très difficile de jauger de la taille des écrans en se basant uniquement sur ces clichés mais ceux-ci, s’ils sont avérés, semblent confirmer qu’il y a bien quatre modèles différents et que tous proposeront ce nouveau design extérieur. En parfaite adéquation avec les rumeurs précédentes qui nous parviennent depuis plusieurs semaines. Cela étant dit, plusieurs rumeurs annonçaient aussi une encoche plus petite. Au vu de ces clichés, il semblerait que ce ne soit pas le cas, la taille de l’encoche semble très similaire à celle que l’on retrouve sur les modèles actuels. Difficile de juger de la pertinence de ces nouvelles informations. À prendre avec des pincettes donc. L’iPhone 12 n’est aujourd’hui pas attendu avant le dernier trimestre 2020, il faudra patienter encore un peu avant de tout savoir de ces nouveaux modèles.