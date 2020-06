iPhone 12 : avec un modem Qualcomm X60 5G ?

L'annonce de l'iPhone 12 ne devrait plus tarder, l'appareil est attendu pour la fin de l'année. Les rumeurs et autres rapports se multiplient. Aujourd'hui, c'est le modem de cette nouvelle génération de smartphones de la marque à la pomme qui fait parler de lui.

Selon les rumeurs, l’iPhone 12 d’Apple serait compatible avec la 5G. Un nouveau rapport de DigiTimes affirme que le fournisseur de la firme de Cupertino TSMC aurait démarré la production des puces A14 ce mois-ci, ce qui ne serait finalement pas si surprenant. Ce qui l’est davantage en revanche, c’est que le journal affirme aussi TSMC fabrique le modem Qualcomm X60 5G que l’on retrouverait dans cet iPhone 12.

Et si l’iPhone 12 embarquait un modem Qualcomm X60 5G ?

Alors pourquoi est-ce intéressant au juste ? Tout simplement parce que, selon de précédentes rumeurs, il était plus ou moins acté que Apple utiliserait le modem X55. Le X60 a été annoncé il y a quelques mois et il se murmurait que les premiers smartphones qui pourraient en profiter ne seraient pas lancés avant 2021. Il serait très intéressant, et assez étrange finalement, que Apple soit le premier à utiliser ce modem, dès cette année qui plus est.

C’est ce qu’avance le journal DigiTimes

Pour celles et ceux qui s’interrogent sur l’intérêt de ces modems 5G, sachez qu’ils sont vraiment importants. Le X50 était le premier modem Qualcomm compatible 5G et la puce ne pouvait se connecter que sur le réseau mmWave ou sur celui des fréquences inférieures à 6 GHz. Son successeur, le X55, pouvait se connecter aux deux mais pas simultanément. Le X60, quant à lui, est capable de se connecter aux deux et d’agréger les deux. Autrement dit, en théorie, il serait possible de combiner les deux flux des fréquences très différentes, ce qui permettrait de profiter de débits plus élevés encore. Le X60 est aussi gravé en 5 nm. Autrement dit, il est plus performant que les X50 et X55 tout en étant plus efficace dans sa gestion de l’énergie. Ce qui est très important quant on sait que la 5G a un énorme impact sur l’autonomie.