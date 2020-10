iPhone 12 : Apple permettra de télécharger les mises à jour d’iOS via la 5G

Les usages data ont beaucoup évolué ces dernières années. Certaines limitations ont désormais moins lieu d'être. Apple s'apprête à en faire disparaître une concernant ses iPhone et les mises à jour iOS.

Pour pouvoir télécharger et installer une mise à jour d’iOS, les utilisateurs doivent le plus souvent se connecter à un réseau WiFi et s’assurer que leur téléphone dispose de suffisamment de batterie. La première condition existe parce que certaines mises à jour du système d’exploitation, et plus particulièrement celles concernant des versions majeures, sont assez volumineuses. Les télécharger via une connexion LTE prendrait énormément de temps, en plus de grandement puiser dans la batterie et le forfait data. Voici une évolution intéressante avec l’iPhone 12 et la 5G.

Les mises à jour iOS possibles depuis une connexion 5G sur l’iPhone 12

Cela étant dit, il semblerait que Apple ait décidé de permettre aux possesseurs d’iPhone 12 de télécharger les mises à jour d’iOS, quelles qu’elles soient, via la 5G. Ce changement a été remarqué dans un document d’aide interne dans lequel il est, semble-t-il, fait mention d’une nouvelle fonctionnalité d’iOS baptisée “Data Mode”. Cette fonction permet aux utilisateurs de définir certaines options dont celle d’autoriser davantage de data sur la 5G. Selon Apple, cela permettra aussi de profiter d’une meilleure qualité durant les appels vidéo FaceTime, de streamer du contenu dans une définition plus élevée et, comme dit juste avant, de pouvoir télécharger des mises à jour d’iOS via la data.

En activant manuellement une nouvelle option

Cependant, comme le précise aussi ce document, ce paramètre ne sera pas activé par défaut. La valeur par défaut sera “Standard”. Autrement dit, seront possible les mises à jour automatiques (d’applications, pas les mises à jour d’iOS) et les tâches évoluant en arrière-plan. Cela signifie que si vous souhaitez tirer avantage de cette option “Allow More Data on 5G” (“Autoriser Davantage de Données en 5G”), il vous faudra l’activer manuellement.

Cela étant dit, il faut aussi noter que de récents tests d’autonomie ont conclu que l’utilisation de la 5G sur l’iPhone 12 pouvait faire perdre pas moins de 2 heures d’autonomie par rapport à une connexion LTE. Autrement dit, ce ne serait peut-être pas une bonne idée que d’avoir cette option activée constamment.