iPhone 12 : Apple confirme quelques semaines de retard

L'Apple iPhone 12 est très attendu, c'est le moins que l'on puisse dire. Et la crise sanitaire depuis le début de l'année rend le lancement plus difficile. Nombre de rumeurs annonçaient un report de l'annonce officielle. Qu'en est-il ?

Apple communique rarement quant à ses projets et ses plannings en dehors de ses (rares) annonces officielles. Cela étant dit, et très probablement dans l’optique de mettre au fin aux spéculations et autres rumeurs sans fin, la firme de Cupertino vient de confirmer de manière très officielle que l’iPhone 12 ne sortira pas en septembre comme traditionnellement mais quelques semaines plus tard.

Apple confirme officiellement un retard pour l’iPhone 12

L’information a été révélée durant la publication des résultats du troisième trimestre 2020. Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, déclarait notamment la chose suivante : “Comme vous le savez, l’année dernière, nous avons commencé à vendre les iPhone à la fin du mois de septembre. Cette année, nous devrions avoir notre stock quelques semaines plus tard. […] J’ai déjà dit dans mes différentes remarques qu’il y a an, nous avions lancé le nouvel iPhone fin septembre. Et j’ai aussi dit que pour cette année, les unités de ce nouveau produit arriveront quelques semaines plus tard.”

Quelques semaines seulement, sans précision

L’homme ne mentionnant pas la raison derrière ce délai, on ne peut que se prêter au jeu des spéculations. Il y a de grandes chances que la pandémie de Covid-19 soit la cause principale derrière ce retard des iPhone 12. En effet, la crise a forcé nombre d’entreprises dans le monde entier à cesser leur production ce qui a très certainement eu un impact sur la production des smartphones de la marque à la pomme.

Certains analystes croient aussi que ce report pourrait être dû à l’économie, laquelle n’est pas vraiment au beau fixe actuellement. Apple pourrait avoir choisi de repousser la sortie de ses nouveaux appareils pour laisser davantage de temps aux clients de se refaire et d’être en mesure d’acheter le précieux. Toujours est-il que la ou les causes officielles restent inconnues. Luca Maestri ne précise pas non plus quand les iPhone 12 seront annoncés. Il va falloir patienter jusqu’à l’annonce officielle.