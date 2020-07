iPhone 12 : annonce en Septembre mais disponibilité plus tardive ?

Dire que l'iPhone 12 est très attendu est un doux euphémisme. Les rumeurs s'enchaînent aujourd'hui à une vitesse folle et la crise sanitaire semble vouloir retarder l'échéance. Quand Apple dévoilera-t-il cette nouvelle génération ?

Les rumeurs sont déjà très nombreuses concernant la date de lancement de l’iPhone 12 d’Apple. Certains semblent croire que l’événement pourrait tout de même avoir lieu en septembre tandis que d’autres sont convaincus que ce sera pour plus tard – crise sanitaire, diminution de la demande, etc -. Cela étant dit, selon un récent rapport des analystes de Wedbush, l’événement dédié à l’iPhone 12 pourrait effectivement avoir lieu en septembre.

L’iPhone 12 pourrait tout de même être officialisé en septembre

Cela étant dit, si la présentation officielle aurait bien lieu en septembre, comme à l’accoutumée donc, l’appareil pourrait ne pas être disponible avant le mois d’octobre. Voilà qui serait alors davantage en adéquation avec de précédentes rumeurs. Toujours est-il qu’il est impossible de juger de la véracité de cette nouvelle information dans la mesure où Apple n’a encore rien annoncé officiellement. Avant la pandémie de Covid-19, tout le monde s’attendait à ce que la firme de Cupertino respecte son planning habituel, si l’on peut dire, mais la crise sanitaire est passée par là et de nombreuses théories ont vu le jour pour expliquer pourquoi cet iPhone 12 tant attendu pourrait avoir du retard.

mais n’être disponible que plus tard dans l’année

Parmi les raisons avancées, il y a celle de la demande. La pandémie ayant eu un impact très négatif sur l’économie mondiale, certains avaient avancé que Apple pourrait prendre la décision d’attendre que l’économie reparte un peu, que les gens retrouvent une certaine santé financière avant de leur proposer un appareil comme l’iPhone 12. Une autre raison serait que les arrêts des lignes de production et les interdictions de vol à l’étranger à cause de la pandémie ont entraîné des retards dans la finalisation de l’appareil. Les ingénieurs n’ont pas pu se rendre en Asie pour tester les différents composants, les différentes étapes de production et autre. De fait, c’est tout le planning qui aurait été impacté. Toujours est-il que les fans attendent toujours avec impatience cette nouvelle génération. À suivre !