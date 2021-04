iPhone 11 : la recalibration de la batterie d’Apple semble porter ses fruits

Apple propose depuis peu sur iOS un outil de recalibration de la batterie. Une fonctionnalité censée permette de retrouver une meilleure santé pour la batterie de son iPhone. Qu'en est-il dans les faits ?

Nos smartphones modernes sont de véritables concentrés de technologies. Malheureusement, leur batterie semble encore et toujours un point faible. Entre autonomie assez décevante et dégradation des performances assez rapide, elle est souvent source de frustration. Depuis peu, Apple intègre un outil de recalibration de la batterie pour les appareils iOS. Et il semblerait que cette fonctionnalité porte ces fruits.

L’outil de recalibration de batterie d’iOS serait assez efficace

Ce n’est que récemment que l’on a découvert qu’Apple allait inclure un nouvel outil de recalibration de la batterie dans iOS 14.5. Cet outil doit permettre d’ajuster et de recalibrer la batterie de l’iPhone pour que celle-ci retrouve sa pleine capacité et ses capacités comme au premier jour. Aujourd’hui, si l’on en croit plusieurs utilisateurs qui participent à la bêta d’iOS 14.5, il semblerait que les résultats soient plutôt positifs.

Il faut préciser que, à l’heure actuelle tout du moins, cette fonction est limitée aux seuls iPhone 11. Autrement dit, les rapports en question ne proviennent que des possesseurs d’iPhone 11. Cela étant dit, la grande majorité de ces retours d’expérience montre une réelle amélioration de la santé de la batterie après cette recalibration.

Mais il ne fait pas de magie !

Certains utilisateurs affirment que, avant d’effectuer cette opération, leur iPhone n’affichait que 86 % de charge maximale mais après celle-ci est montée à 80 %, certains constatent même une amélioration plus ranche encore. Ceci étant dit, certains utilisateurs affirment que la charge maximale a malheureusement diminué après le processus.

À noter, cette recalibration est proposée pour corriger un bug dans lequel les utilisateurs pouvaient constater des estimations très imprécises quant à la santé de la batterie. Cette fonctionnalité ne va donc pas soigner la batterie de votre iPhone comme par magie mais vous devriez ainsi pouvoir vous faire une idée plus précise de son état. Et selon les informations affichées, vous saurez alors s’il faut faire remplacer la batterie ou non.