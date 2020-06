iPhone 11 : certains appareils affichent une teinte verte après déverrouillage

Les bugs sur nos smartphones ne sont pas rares. Et c'est finalement assez compréhensible tant ces appareils sont des concentrés de technologies, tant au niveau matériel que logiciel. Voici un bug assez gênant sur les iPhone 11.

Les iPhone d’Apple passent peut-être par des processus de contrôle qualité très poussés et très complets, il arrive que les appareils soient victimes de bugs plus ou moins sévères. Si la majorité ne sont pas très graves, c’est toujours assez dérangeant. De quoi perturber l’utilisation du smartphone au quotidien. Aujourd’hui, c’est l’iPhone 11 qui fait parler de lui.

Certains iPhone 11 affichent une teinte verte après le déverrouillage

En effet, un certain nombre d’utilisateurs d’iPhone se plaignent de l’apparition d’une étrange teinte verte sur l’écran de leur iPhone 11 pendant quelques secondes juste après le déverrouillage. Difficile de savoir ce qui pourrait causer ce phénomène. Selon les témoignages publiés sur Reddit et les forums de de MacRumors, les appareils les plus touchés par ce bug seraient et les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Certains possesseurs d’iPhone X et XS se plaignent aussi du même problème.

Un bug vraisemblablement logiciel

Plusieurs utilisateurs rapportent que cette teinte verte n’apparait que lorsque le mode sombre et le night shift sont activés ou lorsqu’ils se trouvent dans une pièce avec une très faible luminosité. Les utilisateurs touchés par ce bug rapportent aussi que le problème semble être apparu après l’installation de iOS 13.4, d’autres ne l’ont remarqué qu’après être passé à iOS 13.5. Un utilisateur précise cependant que cette teinte aurait disparue après l’installation de iOS 13.5.5, la version qui est actuellement en bêta. Autrement dit, ces informations suggèrent davantage un bug logiciel que matériel. Apple a été contacté sur le sujet et pour l’heure, la firme de Cupertino ne s’est pas exprimée sur le sujet. Si c’est un souci logiciel, espérons que le géant de la tech proposera un correctif rapidement.