iPhone 11 : Apple remplacera gratuitement les écrans défectueux

L'iPhone 11 est peut-être l'iPhone de l'année dernière mais il reste une machine plus que performante. Et encore très largement répandue dans le monde entier. Mais elle peut souffrir de certains soucis de production.

Nos appareils électroniques sont aujourd’hui des machines très complexes à fabriquer. Les chaînes de production, si évoluées soient-elles, peuvent laisser passer quelques défauts. Il arrive alors que parmi les unités vendues, certaines séries soient défectueuses. C’est le cas assez régulièrement avec les smartphones. Et plus particulièrement avec l’iPhone 11 d’Apple.

Apple lance un nouveau programme de réparation gratuite

“Un petit pourcentage d’iPhone 11” souffre de problèmes avec le tactile, déclarait Apple tout récemment. Et la firme de Cupertino a décidé de procéder à des remplacements gratuits dans le cadre d’un nouveau programme. Dans son communiqué, le géant américain admet que des écrans d’iPhone 11 fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020 peuvent ne plus répondre à cause d’un problème avec le module dédié à l’écran. Apple n’est pas rentré dans les détails quant aux causes exactes de ce souci avec l’écran mais demande aux possesseurs d’appareils affectés de vérifier le numéro de série sur la page de support dédié pour savoir s’ils sont éligibles à un tel remplacement gratuit.

Pour les iPhone 11 et son écran défectueux

Seuls les modèles d’iPhone 11 fabriqués durant cette période sont couverts par le programme. Les autres modèles, y compris donc les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, ne le sont pas. Comme toujours, les possesseurs de machines affectées ont trois options pour procéder à la réparation. Ils peuvent trouver un centre de service agréé Apple, prendre rendez-vous chez un revendeur Apple ou, s’ils ne peuvent sortir de chez eux, prendre contact avec le Support Apple pour organiser une récupération directement via le Centre de Réparation Apple. Celles et ceux qui ont déjà fait réparer leur écran, et payé pour cette réparation, peuvent aussi obtenir un remboursement. Il faut pour ce faire prendre contact avec le support de la marque à la pomme. C’est toujours bon d’avoir le choix !