iPadOS : vous pourrez bientôt ouvrir plusieurs documents Microsoft Word simultanément

L'iPad a beaucoup évolué ces dernières années pour en arriver à l'alternative très intéressante à l'ordinateur portable qu'il représente aujourd'hui. Microsoft permettra très bientôt d'aller plus loin encore en terme de productivité. Explication.

Aux débuts de l’iPad, la tablette de la marque à la pomme n’était qu’une version agrandie de l’iPhone, ce qui était déjà très intéressant. Les fonctionnalités étaient identiques mais l’utilisateur profitait d’un plus grand écran. Ces dernières années, la firme de Cupertino a procédé à un certain nombre d’ajustements pour faire de l’iPad une alternative très crédible à un ordinateur portable au quotidien. Et les éditeurs et développeurs l’ont bien compris. C’est le cas notamment de Microsoft avec Word.

Microsoft teste le multi-fenêtre Word sur l’iPad

L’un des changements les plus importants est survenu en 2019 avec iPadOS 13. Cette version du système d’exploitation permettait aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs fenêtres d’une même application. Pour celles et ceux qui utilisent régulièrement Microsoft Word sur leur iPad, voici une nouvelle très intéressante. Le géant de Redmond teste actuellement la possibilité d’ouvrir plusieurs documents simultanément sur l’iPad. Voilà qui devrait permettre de gagner sérieusement en productivité.

Bientôt disponible pour tout le monde

Si vous ne le saviez pas, ceci est possible grâce à la fonctionnalité de multi-fenêtre introduite Avec iPadOS 13. Jusqu’alors, l’iPad permettait aux utilisateurs d’ouvrir et d’afficher plusieurs applications en même temps grâce au multitâche mais avec la prise en charge du multi-fenêtre, il devient possible d’avoir plusieurs fenêtres – comprenez par là plusieurs instances – d’une même application affichées en même temps. Ainsi, il deviendra notamment possible d’avoir à gauche un document Word original et à droite un document vierge sur lequel vous prenez des notes. Pour l’heure, la prise en charge du multi-fenêtre pour Word et PowerPoint est en test pour les utilisateurs participant au programme Office Insiders uniquement. Il faudra patienter encore un peu avant que tout le monde puisse en profiter.