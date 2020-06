iPadOS : bientôt des raccourcis clavier pour gérer la luminosité de l’écran ?

Les claviers existent depuis longtemps maintenant et l'on s'est habitué à un certain nombre de fonctionnalités, touches et raccourcis sur ces derniers. Alors quand ceci ou cela manque, on peut vite être perturbé. Comme les touches pour ajuster la luminosité de l'écran.

Sur les ordinateur portables Apple, il est possible d’ajuster la luminosité de l’écran soit depuis le clavier soit depuis la Touch Bar. Sur l’iPad, et malgré l’existence du clavier tiers très salvateur pour celles et ceux qui veulent être très productifs, cela n’est pas possible. Cela étant dit, selon 9to5Mac, il se pourrait que cela change très bientôt. C’est ce que laisse entendre du code découvert dans la bêta d’iPadOS 13.5.5.

Bientôt un raccourci clavier pour gérer la luminosité de l’écran sur l’iPad ?

Selon les découvertes de 9to5Mac, il semblerait qu’une mise à jour à venir vienne introduire des raccourcis pour la luminosité sur le clavier. Comme le précise le blog spécialisé, le format compact des Smart et Magic Keyboard ne permet pas d’ajouter une rangée de touches fonction comme on en a sur les claviers classiques, et de fait, pas de touche pour la luminosité comme à l’accoutumée. Voilà qui pourrait être très utile dans une utilisation au quotidien de l’iPad.

Du code a été découvert dans la bêta d’iPadOS 13.5.5

Cela étant dit, ces découvertes ont été faites dans le code de la bêta d’iPadOS 13.5.5. Autrement dit, il est possible que cette fonctionnalité disparaisse dans la version finale. Et pour l’heure, la fonction n’est pas active. Apple permet actuellement aux utilisateurs de personnaliser certaines touches sur le clavier de l’iPad. Il est notamment possible d’utiliser la touche Verrouillage Majuscule comme une touche Échappe. Une telle modification ne serait donc pas très difficile à implémenter. Et l’arrivée de raccourcis de ce genre s’inscrit parfaitement dans l’optique de Apple qui pousse, lentement mais sûrement, à faire de son iPad une alternative crédible à l’ordinateur portable. Pour l’heure, aucune information quant à l’arrivée de cette fonctionnalité sur le clavier mais le code ayant été découvert dans iPadOS 13.5.5, cela pourrait arriver très bientôt.