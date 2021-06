iPadOS 15 permettra aux applications d’utiliser davantage de RAM

Jusqu'à présent limitées à 5 Go de RAM, les applications sur iPadOS 15 auront la possibilité d'en utiliser davantage, en cas de besoin.

Les tablettes d’Apple sont de formidables machines, des machines ultra-performantes. C’est particulièrement vrai des derniers iPad dotés de la puce Apple Silicon M1. Ceci étant dit, la firme de Cupertino a décidé d’aller plus loin encore avec iPadOS 15, en permettant aux applications d’utiliser davantage de RAM lorsqu’elles en ont besoin.

iPadOS 15 permet aux applications d’utiliser davantage de RAM

L’iPad Pro M1 d’Apple est un monstre de performances mais une raison inconnue, Apple limitait la quantité de RAM utilisable par les applications à 5 Go. Cela signifie que même avec un iPad Pro à 16 Go de RAM, les applications ne pouvaient profiter que du tiers de cette quantité en même temps, ce qui peut être assez frustrant une fois qu’on le sait.

Celles-ci étaient jusqu’à présent limitées à 5 Go

Cela étant dit, il semblerait que, avec iPadOS 15, Apple ait décidé de réviser sa copie. La prochaine version majeure de l’OS permettra aux développeurs d’autoriser leurs applications à accéder à davantage que ces 5 Go de RAM. Selon le communiqué, ces changements permettront aux développeurs d'”informer le système que certaines des fonctionnalités centrales de l’application auraient tout intérêt à outrepasser cette limite mémoire sur les appareils compatibles.”

Il est possible qu’Apple a depuis toujours voulu augmenter cette limite mais qu’il attendait iPadOS 15 pour le faire. En effet, avant ce nouvel iPad Pro, les iPad ne disposaient que de 6 à 8 Go de RAM. Limiter alors les applications à 5 Go avait alors du sens. Et 5 Go sur 6 à 8 au total était par ailleurs très généreux quand on y pense.

Dans tous les cas, les développeurs auront désormais la possibilité d’accéder à davantage de RAM pour leurs applications sur l’iPad Pro. Reste à voir si cela se ressentira réellement à l’usage.