iPadOS 15 introduit une meilleure gestion du multitâche

Au menu des nouveautés d'iPadOS 15, une gestion améliorée du multitâche. Cela passe par un certain nombre d'améliorations des fonctionnalités existantes.

Cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que des rumeurs circulent quant aux nouveautés logicielles annoncées par Apple durant sa WWDC 2021. Tous les systèmes d’exploitation étaient concernés, et notamment, évidemment, iPadOS 15. Parmi les axes d’amélioration évoqués avec cette version, le multitâche. La firme de Cupertino a bel et bien travaillé sur ce point.

iPadOS 15 met l’accent sur le multitâche

Juste avant l’ouverture de la WWDC 2021, un rapport laissait entendre qu’Apple pourrait introduire une grosse amélioration dans la manière dont l’iPad gère le multitâche. Avec son iPadOS 15, la marque à la pomme annonce justement un certain nombre de changements dans ce domaine, rien de fondamentalement nouveau en ce qui concerne le multitâche mais des améliorations intéressantes et bienvenues.

Rien de très nouveau sur ce point mais des améliorations bienvenues

Tout d’abord, l’on retrouvera un nouveau menu pour le multitâche. En tapotant sur le haut de l’écran, apparaît l’option d’utiliser l’application en mode plein écran, en vue partagée ou en glissement. Les utilisateurs pourront aussi sélectionner plus facilement les applications avec lesquelles ils veulent travailler simultanément, ce qui est une amélioration notable par rapport à la méthode actuelle qui demande beaucoup de glisser-déposer, pas toujours intuitif.

Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité Center Window qui permet de survoler une application par-dessus des applications ouvertes pour faciliter une vue rapide. Apple a aussi introduit un nouveau changeur d’applications, il est désormais possible de créer des espaces de vue partagée et de naviguer entre ces derniers facilement. Par exemple, vous pouvez avoir un espace en vue partagée qui combine Safari et Notes et un autre qui combine Mail et Calendrier.

Nous n’avons pas encore pu tester ces nouvelles fonctionnalités nous-mêmes, difficile donc de jauger de leur efficacité réelle mais cela semble, sur le papier, très intéressant. Nul doute que l’iPad deviendra encore davantage une machine dédiée à la productivité au quotidien.