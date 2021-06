iPadOS 15 améliorera le multitâche sur la tablette d’Apple

Avec iPadOS 15, Apple pourrait améliorer sensiblement la gestion du multitâche sur sa tablette. Comment précisément ? La WWDC 2021 devrait apporter les réponses.

Cette semaine aura lieu la célèbre grand messe d’Apple dédiée aux développeurs. L’occasion, notamment, d’en apprendre davantage sur la prochaine version majeure du système d’exploitation de la tablette de la marque à la pomme. L’on connaît déjà certains grands axes de travail pour l’iPad. En voici un qui devrait intéresser grandement, le multitâche.

iPadOS 15 devrait aller plus loin encore dans le multitâche

La WWDC 2021 démarre ce soir – à 19 h, heure française, pour être précis – et si vous êtes utilisateur d’iPad, sachez qu’il y a de grandes chances qu’Apple annonce un certain nombre de nouveautés pour son iPadOS. Si l’on en croit un article de Bloomberg, parmi les changements attendus, il faudrait s’attendre à du nouveau concernant la gestion du multitâche par l’iPad.

À l’heure actuelle, l’iPad ne propose le multitâche qu’en permettant à deux applications de tourner côte-à-côte. Si vous voulez en garder plus de deux, la troisième viendra recouvrir les deux précédentes, si l’on peut dire. Ce qui est loin d’être idéal. Ce qui n’est pas non plus très folichon si vous espérez pouvoir utiliser l’iPad comme un véritable remplaçant à un ordinateur portable.

Pour une frontière toujours plus floue entre l’iPad et le MacBook

Le rapport qui nous intéresse aujourd’hui affirme qu’Apple procèdera à un certain nombre de changements dans iPadOS 15, changements qui devraient améliorer le multitâche. Selon Mark Gurman, il deviendra plus facile pour les utilisateurs de gérer plusieurs applications en même temps mais le journaliste n’entre pas dans les détails. La firme de Cupertino permettra-t-il de lancer plus de deux applications en parallèle ? L’interface utilisateur sera-t-elle revue sur ce point ? Difficile à dire.

Une chose est sûre, avec l’introduction des derniers iPad en date et l’intégration des puces M1 dans les nouveaux iPad Pro, la frontière entre MacBook et iPad est plus floue que jamais. Nombreux sont ceux qui estiment aujourd’hui que le logiciel de l’iPad l’empêche d’exprimer tout son potentiel. Espérons que cet iPadOS 15 apportera les améliorations souhaitées. À suivre !