iPad Pro mini LED : les tests de production auraient démarré

Apple règne sur le marché des tablettes avec son iPad. La tablette de la marque à la pomme se décline aujourd'hui en de nombreuses versions. Dont l'iPad Pro. Un nouveau modèle, avec écran mini LED devrait arriver prochainement.

Cela fait quelque temps maintenant que des rumeurs évoquent le fait que Apple travaille à passer d’un écran LCD à un écran mini LED dans ses iPad. Les derniers rapports en date évoquaient même une sortie des premiers modèles pour 2021. Aujourd’hui, selon un rapport de The Elec, cette sortie pourrait arriver plus tôt que prévu.

Les tests de production de l’iPad Pro mini LED auraient démarré

En effet, si l’on en croit les informations de The Elec, Apple aurait démarré les tests de production de l’iPad Pro avec écran mini LED. Il s’agirait du modèle de 12,9 pouces mais il faut assez logiquement s’attendre à ce que cette modification s’étende au plus petit des iPad Pro, si tant est que ces tests se passent bien, évidemment. Cela étant dit, malgré le fait qu’il s’agisse de tests de production, il ne faut pas nécessairement s’attendre à une sortie dans les mois à venir. Le media affirme qu’il est possible que cet iPad Pro mini LED puisse être lancé durant le dernier trimestre 2020 mais il s’agit là d’une estimation “au plus tôt”. Il est plus probable de miser sur un lancement en 2021.

Disponibilité avant la fin de l’année ? Ou début 2021

Apple avait mis à jour son iPad Pro en début d’année. Il s’agissait là d’une mise à jour tout à fait mineure avec des gains de performances relativement minimes. Ce qui avait pu décevoir un certain nombre de clients d’ailleurs, a fortiori quand on sait que la dernière mise à jour date de 2018. Toujours est-il qu’à l’époque de l’apparition de ce nouveau modèle, des rumeurs faisaient leur apparition. Celles-ci évoquaient un projet de modèle plus haut de gamme encore avec un écran mini LED. L’information est à prendre avec des pincettes. Nous devrions en tous les cas en apprendre davantage d’ici la fin de l’année. D’autant que Apple n’a annoncé aucune nouvelle machine durant sa conférence d’ouverture de la WWDC 2020…