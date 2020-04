iPad Pro : le nouveau Magic Keyboard est disponible

Pour accompagner ses appareils, Apple propose aussi un certain nombre d'accessoires. Ceux-ci vont du câble de recharge aux écouteurs en passant par le stylet ou le clavier. Avec le nouvel iPad Pro, la marque à la pomme dévoilait un nouveau Magic Keyboard.

Lorsque Apple avait annoncé son nouvel iPad Pro il y a quelques semaines, l’une des fonctionnalités les plus intéressantes était peut-être la compatibilité avec les trackpads. Assez logiquement donc, la firme de Cupertino en profitait pour annoncer un nouveau Magic Keyboard, avec les nouveaux switches ciseau et un trackpad intégré. De quoi en faire une vraie alternative à un ordinateur portable. Cet accessoire est aujourd’hui disponible à la vente.

Le nouveau Magic Keyboard est disponible à la vente

Si ce clavier vous faisait de l’œil lors de sa présentation, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre qu’il est désormais disponible à la commande sur le site d’Apple. Avec ce nouveau Magic Keyboard, votre iPad Pro n’aura jamais autant ressemblé à un MacBook. Ce qui est une très bonne chose si vous cherchez justement une alternative à un ordinateur portable. Ou une machine parfaitement complémentaire mais plus transportable. Avec le trackpad intégré, vous n’aurez plus besoin d’emporter avec vous une souris.

À vous le trackpad intégré dans le clavier !

Autre nouveauté très intéressante avec cette nouvelle génération de clavier, l’inclinaison de la tablette est davantage réglable que ce que propose le Smart Keyboard. C’est très appréciable quand on travaille assez longtemps. Malheureusement, avec toutes ces nouveautés, le nouveau Magic Keyboard se monnaie cher. Il vous faudra débourser 339€ pour la version compatible avec l’iPad Pro 11 pouces et 399€ pour la version 12,9 pouces. Cette nouvelle version est compatible avec les iPad Pro de 2018 et de 2020. Les premières livraisons sont attendues pour le 27 Avril. Direction l’Apple Store pour passer commande.