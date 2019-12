iPad Pro 2020 : des rendus fuitent, le module triple caméra se laisse entrevoir

2020 sera une grosse année pour Apple. En ce qui concerne les iPhone, d'une part, évidemment. Les innovations devraient être nombreuses. Mais d'autre part, l'iPad ne devrait pas être en reste. En particulier l'iPad Pro à en juger par cette nouvelle fuite.

Si vous envisagez sérieusement d’acheter un Apple iPad Pro et que vous n’en avez pas absolument besoin dans l’immédiat, vous pourriez vouloir repousser votre achat de quelques mois. En effet, si l’on en croit un post publié sur Twitter par @OnLeaks, des rendus de l’iPad Pro version 2020 auraient fuité. Et il faut bien admettre que tout ceci a l’air très intéressant.

L’iPad Pro 2020 se dévoile dans de nouveaux rendus

Apple aurait ainsi décidé de conserver les grandes lignes du design de l’iPad Pro actuel. Cela étant dit, le module caméra, lui, sera sensiblement amélioré. On retrouverait en effet un module triple caméra, très similaire à celui qui équipe l’iPhone 11 Pro de cette année. Et ce module serait présent dans les deux modèles d’iPad Pro, le petit comme le grand. Cela étant dit, il est assez difficile de savoir si ce genre de mise à jour est véritablement intéressant ou non.

La tablette exhibe son module triple caméra

Pourquoi ? Tout simplement parce que rares sont les utilisateurs à prendre des photos avec leur iPad. Un module triple caméra sur une tablette est certes bienvenu mais cela semble assez inutile. Au moins, les utilisateurs auront la possibilité de réaliser des photos de très bonne qualité sur leur iPad, ce qui est une bonne chose. Pour le reste, le mystère reste encore bien gardé autour de cet iPad Pro 2020. Nul ne sait non plus quand cette nouvelle génération sera commercialisée. Nul doute que nous devrions en apprendre davantage dans les mois à venir, Apple annonçant généralement ses nouveaux produits à cette période-là. De plus, étant donné que la firme de Cupertino n’a pas mis à jour sa gamme iPad Pro depuis plus d’un an, un rafraîchissement en Mars ou Avril serait plus que pertinent.