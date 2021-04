iPad : iOS 15 pourrait introduire un nouvel écran d’accueil

L'iPad est plus jamais un appareil dédié à la productivité, mais il est encore assez limité par son logiciel. Une situation qu'Apple s'échine à corriger.

Avec l’annonce du nouvel iPad Pro équipé d’une puce M1 et d’un écran mini LED, la tablette de la marque à la pomme est plus que jamais un appareil pour la productivité. Ses performances sont de très haute volée, les applications de création de contenu des plus grands éditeurs sont présentes mais l’ensemble reste malheureusement encore assez limité par le système d’exploitation. iOS 15 pourrait permettre d’aller plus loin encore.

iOS 15 introduirait un nouvel écran d’accueil pour l’iPad

Le problème avec l’iPad actuellement, c’est que, malgré les nombreuses tentatives de la firme de Cupertino de faire de sa tablette un monstre de productivité, l’interface utilisateur reste encore trop simple, trop limitée donc. Et ceci parce que iPadOS est toujours basé sur iOS, un système d’exploitation qui a été pensé et conçu en premier lieu pour les smartphones et non les ordinateurs.

Pour aller toujours plus loin en termes de productivité

Cela étant dit, selon un nouveau rapport de Bloomberg, iOS 15 pourrait changer cela. Si l’on en croit les dires de Mark Gurman, toujours très bien informé sur l’écosystème d’Apple, avec iOS 15, la marque à la pomme introduirait un nouvel écran d’accueil pour l’iPad. Les détails concernant les nouveautés et modifications de ce nouvel écran d’accueil ne sont pas connus à l’heure actuelle mais il ne serait pas surprenant que celui-ci soit repensé pour être davantage tourné vers la productivité.

Apple a tout récemment lancé son nouvel iPad Pro avec puce M1, une puce initialement conçue pour les Mac. Cependant, la majorité des premières impressions quant à cette nouvelle tablette s’accordent à dire que le problème n’est pas au niveau du hardware, lequel est très impressionnant, mais plutôt au niveau du logiciel. Et c’est précisément quelque chose que pourrait venir corriger, ou du moins atténuer iOS 15.

iOS 15 devrait être officialisé durant la WWDC 2021, la grand messe des développeurs qui aura lieu en juin prochain. Nous devrions alors avoir davantage de détails quant au futur imaginé par Apple pour son iPhone et son iPad et leurs logiciels respectifs.