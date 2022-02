iPad : faire le ménage dans le dock avec ce simple paramètre

La bibliothèque d'apps est une fonctionnalité fort utile, mais sa présence dans le dock de l'iPad peut être de trop. Voici comment faire disparaître son icône sous iPadOS 15.

En 2020, Apple introduisait la Bibliothèque d’apps – une page séparée sur votre écran d’accueil qui organise les applications en groupes distincts, ce qui simplifie leur recherche -. C’est une fonctionnalité plutôt utile pour celles et ceux qui ont beaucoup d’applications et/ou qui apprécient être bien organisé(e)s, mais si vous avez déjà toutes les applications que vous voulez sur votre écran d’accueil, vous n’utilisez peut-être pas cette bibliothèque d’apps très souvent.

De fait, vous pouvez peut-être avoir l’impression que la présence d’une icône vers cette bibliothèque dans le dock, introduite avec iPadOS 15, est inutile, et par conséquent gênante. Et contrairement aux autres apps, il n’est pas possible de retirer l’icône Bibliothèque d’apps via un simple tapotement. Fort heureusement, le système d’exploitation permet tout de même de la faire disparaître.

Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment supprimer l’icône de la bibliothèque d’apps du dock de votre iPad sous iPadOS 15.

Comment supprimer l’icône de la bibliothèque d’apps du dock de votre iPad sous iPadOS 15

Sur un iPad tournant sous iPadOS 15, il suffit de se rendre dans les Réglages jusqu’à la section Écran d’accueil et Dock.

Là, sous Dock, désactivez simplement l’option Afficher la bibliothèque d’apps dans le Dock.

Dès que c’est fait, l’icône Bibliothèque d’apps disparait de votre dock. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours accéder à la fonctionnalité en balayant vers la gauche votre écran d’accueil pour la faire apparaître. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de recherche, en balayant vers le bas depuis n’importe où sur votre écran d’accueil, pour taper le nom de l’app que vous cherchez, si vous n’aimez pas trop la bibliothèque d’apps.

À noter, il est aussi possible de désactiver l’option Afficher les apps suggérées et récentes dans le Dock pour un dock encore mieux “rangé”.