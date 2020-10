iPad Air : Apple dévoilerait la date de disponibilité ce mardi 13 octobre

Le mois dernier, Apple annonçait son dernier iPad Air en date. La marque à la pomme en profitait pour dévoiler les caractéristiques complètes de cette nouvelle tablette ainsi que son tarif mais la firme de Cupertino n’avait pas donné la dernière information importante, à savoir la date de disponibilité de ce nouveau produit, ce qui était assez étrange dans la mesure où Apple rendu d’ordinaire ses appareils disponibles une semaine ou deux après leur annonce officielle.

Apple avait simplement mentionné une disponibilité en octobre. Assez vague, donc. Cela étant dit, selon un tweet du leakster Jon Prosser – qui voit souvent juste concernant l’écosystème Apple -, il se pourrait que la firme de Cupertino ait prévu de partager cette dernière information le 13 octobre, demain donc, durant l’événement dédié à l’iPhone 12, et peut-être à un certain nombre d’autres produits.

Impossible de savoir si cette information est avérée ou non, ce n’est qu’une rumeur supplémentaire à ce stage. Mais il serait en tous les cas assez logique que Apple utilise cet événement pour caler une simple annonce de date de disponibilité. Une chose est sûre, nous serons fixés demain soir, une fois la conférence de la marque à la pomme derrière. Encore un peu de patience et vous pourrez enfin savoir quand cette nouvelle tablette pourra atterrir entre vos mains expertes.

Pour celles et ceux qui auraient manqué l’annonce de ce nouvel iPad Air, sachez que cette dernière génération en date dispose d’une toute nouvelle puce A14 Bionic, ce qui devrait représenter une grosse amélioration par rapport à l’A12Z que l’on trouve dans l’iPad Pro de ce début d’année. Il est aussi attendu que cette même puce soit utilisée dans les iPhone 12 qui seront officialisés ce mardi 13 octobre à partir de 19h.

Apple will give you the launch date of iPad Air during the October 13th event.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020