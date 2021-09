IP67, IP68, IPX8, que signifient ces certifications pour nos smartphones ?

IP67, IP68, IPX8, vous avez certainement déjà vu ou entendu ces sigles pour votre smartphone. Que signifient-ils au juste ? Explication.

On sait à quel point la résistance à l’eau peut être importante sur son téléphone lorsque celui-ci fait sa première difficile rencontre avec l’eau, que ce soit en tombant dans les toilettes, en recevant un verre renversé ou autre. Cette résistance à l’eau était il y a quelques années encore réservée aux smartphones renforcés, pour les artisans et autres aventuriers, mais elle est désormais présente dans presque tous les téléphones, à différents niveaux, y compris les derniers flagships en date, iPhone 12 Pro Max, Galaxy S21 Ultra et autre Pixel 5.

Ceci étant dit, tous les smartphones n’encaissent pas nécessairement l’eau de la même manière. Si vous avez acheté un téléphone récemment, vous avez certainement vu les termes résistance à l’eau et les sigles IP67, IP68 ou encore IPX8. Mais que signifient-ils au juste ? Et jusqu’à quel point votre tout nouvel appareil est-il résistant à l’eau ?

Que signifient les sigles IP67, IP68 et IPX8 ?

Les lettres IP sont l’abréviation de Protection Ratings (ou International Protection Ratings), c’est un standard défini par l’International Electrotechnical Commission. Selon l’organisation, ces codes ont été établis comme “système pour classifier les niveaux de protection offerts par les boîtiers des équipements électriques.”

Le premier chiffre représente le degré de protection contre l’entrée d’objets solides étrangers, comme la poussière. Ces niveaux de protection vont de 0 à 6.

Le deuxième chiffre représente le degré de protection contre l’entrée de d’humidité ou de liquide, avec des niveaux allant de 0 à 8.

Parfois, vous verrez un niveau IP avec l’un des chiffres remplacé par un X, comme IPX8. Dans ce cas précis, l’entreprise n’a pas fourni les détails des tests. Le niveau de protection est donc officiellement inconnu, d’où le X. Un appareil certifié IPX8 peut donc normalement survenir après une immersion dans l’eau mais n’a pas été officiellement testé contre la pénétration des corps étrangers.

L’iPhone 12 Pro Max, par exemple, est certifié IP68. Autrement dit, il est protégé contre l’entrée de poussière et peut résister à une immersion. Le Galasy S21 Ultra est aussi certifié IP68. Ils devraient donc résister de manière similaire à l’eau, non ? Eh bien, non, c’est ici que les choses se compliquent.

Pour obtenir un 8 dans cette classification, l’IEC demande que l’appareil puisse encaisser d’être submergé sous 1 mètre d’eau, au moins, pendant 30 minutes. Au-delà, c’est à la seule discrétion du fabricant. Le S21 Ultra peut être submergé jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes tandis que, selon Apple, l’iPhone 12 Pro Max reste en parfaite sécurité jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Il suffit de réaliser le minimum pour obtenir la note de 8, mais certains vont plus loin. À vérifier dans les caractéristiques techniques.

Puis-je aller nager avec mon smartphone ?

Apple vante que son iPhone 12 Pro Max puisse être immergé sous 6 mètres d’eau. Vous pourriez donc être tenté(e) d’aller enfiler votre maillot de bain et d’aller piquer une tête, mais mieux vaut ne pas le faire avec votre téléphone. La certification IP est donnée dans un environnement parfaitement contrôlé, en eau parfaitement calme. Faire remuer votre téléphone dans l’eau viendra augmenter la pression de cette dernière, augmentant les risques que l’eau trouve son chemin vers l’intérieur de l’appareil et ne cause des dommages irréparables.

Les tests IP sont par ailleurs réalisés avec de l’eau presque pure. La plupart des piscines ajoutent divers produits chimiques dans leur eau, comme du chlore, ce qui peut avoir un impact sur la résistance du téléphone. Et vous devriez de toute façon tenir votre appareil éloigné de la mer : l’eau salée pourrait causer beaucoup de dégâts, y compris dégrader les éléments métalliques au niveau du port de recharge.

Même si votre téléphone est certifié IP68, il est de bon ton de prendre cette fonctionnalité comme une simple protection en cas de besoin. Votre téléphone n’est pas conçu pour vous accompagner faire de la plongée, n’aller pas essayer d’utiliser sa caméra pour prendre de jolis poissons en photo. N’allez pas non plus tenter de réaliser des clips TikTok de vous en train de plonger de x mètres. Cette résistance à l’eau est là pour les fois où vous renversez un verre ou lorsque vous répondez à un appel sous une pluie battante.

Mon smartphone n’est pas certifié IP, peut-il être endommagé par l’eau ?

Pour qu’une entreprise puisse promouvoir son appareil comme étant certifié IP, elle doit faire réaliser une batterie de tests très stricts. Ces tests prennent du temps et ont un coût non négligeable. Il est donc compréhensible que certains fabricants ne veuillent tout simplement pas dépenser de l’argent pour cela, a fortiori pour les modèles d’entrée de gamme.

Certains téléphones, comme le Motorola Moto G50, utilisent des termes comme résistant à l’eau sans certification IP officielle. Ces appareils peuvent utiliser des méthodes diverses pour éloigner l’humidité et l’eau de l’intérieur de son châssis. Bien que ces smartphones puissent tout à fait survivre à un bain accidentel, il vaut mieux éviter de les immerger. Mais vous ne devriez pas avoir de problème à répondre à un appel sous la pluie.

Si votre téléphone ne mentionne rien concernant sa résistance à l’eau, partez du principe qu’il n’est pas résistant du tout et faites votre maximum pour lui éviter la moindre rencontre avec un liquide.