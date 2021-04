iOS : une application de jeux d’argent déguisée en application pour enfants

Un développeur a découvert par hasard une application de jeux d'argent déguisée en application pour enfants sur l'App Store. Explication.

On trouve de tout sur les stores d’applications, c’est d’ailleurs pour cela qu’ils sont aujourd’hui si populaires. Mais si Google et Apple veillent consciencieusement au grain, cela n’empêche pas certaines applications de se frayer un chemin, alors qu’elles sont en parfaites violations des directives des deux géants. C’est le cas de l’application qui nous intéresse aujourd’hui.

Cette application iOS déguisée en jeu pour enfants

L’une des raisons pour lesquelles Apple a absolument souhaité garder les rênes des applications iOS, c’est pour avoir davantage de contrôle sur les applications qui sont conçues pour cet écosystème. Cela signifie notamment pouvoir détecter et empêcher les applications malveillantes en passant par un processus d’analyse complet avant que les applications ne soient proposées au catalogue.

cache en réalité un casino en ligne

Malheureusement, c’est un jeu du chat et de la souris. Malgré son intelligence et si poussée puisse être cette analyse, certaines parviennent à contourner les protections en place. Le développeur Kosta Eleftheriou a découvert une nouvelle application. En apparence, il s’agit d’un jeu pour les enfants mais en réalité, c’est une application de jeux d’argent. Le jeu affirme être un “jeu de running sympa” pour les enfants âgés de 4 ans et plus mais apparemment, si vous utilisez un VPN et que vous accédez à ladite application depuis une IP localisée en Turquie, vous vous retrouvez avec une application de casino en ligne entre les mains qui utilise qui plus est son propre système de paiement.

L’application va même jusqu’à utiliser de sombres techniques marketing affirmant avoir été mise en avant par la chaîne CNN Turquie. Le développeur précise que, dans la mesure où Apple vante son App Store comme une plate-forme en laquelle les utilisateurs peuvent avoir confiance, les gens n’y réfléchissent pas nécessairement à deux fois avant de télécharger ce genre d’application. Kosta Eleftheriou affirme que l’application en question est restée sur l’App Store plusieurs mois durant, et ses mises à jour ont même été approuvées par Apple.

L’application a depuis lors été supprimée de l’App Store mais il est très difficile d’évaluer combien d’argent cette application a pu générer depuis son apparition. Ce n’est pas la première fois que ce développeur découvre une application de ce genre sur le store d’applications d’Apple. Il y a quelques jours, il avait découvert une autre application de scam qui avait, elle, généré des millions de dollars.