iOS : un étrange bug désactive totalement le WiFi

Cet étrange bug iOS désactive de manière permanente le WiFi de l'iPhone si l'on rejoint un réseau WiFi avec un nom particulier.

Les systèmes d’exploitation les plus populaires, qu’il s’agisse de Windows ou macOS ou encore Android ou iOS, ont eu de nombreuses années pour être peaufinés. Aujourd’hui, ces logiciels sont éprouvés, très complets, mais pas exempts de bugs. En voici un très étrange, sur iOS, qui vient désactiver de manière permanente le WiFi sur les iPhone.

Sur iOS, le WiFi plante totalement avec un simple nom de réseau

Lorsque vous scannez les réseaux WiFi à proximité, le téléphone fait apparaître un certain nombre de résultats. Avec des noms qui ont été choisis par leurs propriétaires. Certains sont très étranges ou très drôles. Cela étant dit, si vous voyez un réseau WiFi répondant au nom de “%p%s%s%s%s%n”, ne vous y connectez pas.

Attention donc aux réseaux que vous voulez rejoindre

En effet, selon le chercheur expert en sécurité Carl Schou, il y a actuellement un étrange bug sur iOS qui vous empêche l’iPhone de gérer ce nom très particulier. Lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi ayant ce nom, le WiFi de l’iPhone se retrouve désactivé de manière permanente. Carl Schou affirme par ailleurs que changer le SSID ou redémarrer l’iPhone n’a fait aucune différence.

La seule manière de récupérer un WiFi opérationnel serait alors de réinitialiser les paramètres réseau de l’iPhone, ce qui, fort heureusement, est plus facile et moins rageant que de devoir réinitialiser le téléphone complet. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir Carl Schou tenter de réactiver le WiFi, et celui-ci ne cesse de se désactiver. À l’heure actuelle, difficile de connaître la cause de ce bug, certains avancent que cela pourrait être dû au “%” dans le nom.

Certains langages de programmation utilisant le “%” comme caractère réservé dans les chaînes de caractères, il est possible que lorsque iOS le voit, il tente de l’évaluer, ce qui fait planter le système. De son côté, Android ne semble pas affecté. Autrement dit, si vous avez un iPhone, évitez les réseaux WiFi avec un SSID étrange et espérons qu’Apple corrige le problème rapidement.