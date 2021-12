iOS permet désormais d’effacer un iPhone verrouillé sans ordinateur

Apple simplifie la procédure d'effacement de l'iPhone. Avec iOS 15.2, il n'y a plus besoin d'ordinateur pour ce faire.

Nos smartphones renferment aujourd’hui toute notre vie numérique ou presque. De fait, les fabricants prennent grand soin d’intégrer un certain nombre de fonctionnalités pour vous protéger. Apple fait particulièrement bien les choses dans ce domaine. Et aujourd’hui, la procédure d’effacement d’un iPhone verrouillé gagne encore en simplicité. Explication.

Apple simplifie la procédure d’effacement de l’iPhone

Si, pour une raison ou une autre, vous aviez oublié le code de votre iPhone et que vous n’arriviez plus à vous authentifier, la seule solution qui restait alors pour résoudre le problème était d’effacer totalement l’iPhone, vous faisant perdre ainsi tout ce qu’il pouvait y avoir dessus. C’est une mesure de sécurité efficace, mais celle-ci nécessitait que vous connectiez l’iPhone à effacer à un ordinateur.

Avec iOS 15.2, il n’y a plus besoin d’ordinateur pour ce faire

La plupart du temps, cela n’est pas un problème en soi, si vous êtes chez vous ou au travail. Mais si ce n’est pas le cas ? Si vous n’avez pas accès tout de suite à un ordinateur ? Il s’avère que dans iOS 15.2, la firme de Cupertino a introduit une nouvelle manière d’effacer totalement leur iPhone, sans avoir besoin de le brancher sur un ordinateur.

Cette nouvelle procédure n’est opérationnelle que pour les appareils fonctionnant sous iOS 15.2. Autrement dit, si vous avez un iPhone qui n’a pas cette version de l’OS mobile d’Apple, vous devrez toujours le brancher sur un ordinateur pour l’effacer. C’est en tous les cas ce qu’annonce un document d’aide sur le site d’Apple, document qui décrit les étapes à suivre pour effacer totalement un iPhone.

À noter, les utilisateurs auront besoin d’une connexion à internet, que ce soit via Wi-Fi ou en data, et ils devront utiliser le même Apple ID et mot de passe que celui utilisé pour configurer initialement leur appareil. Une personne malintentionnée qui aurait volé ledit iPhone ne pourrait ainsi pas l’effacer totalement pour le revendre.